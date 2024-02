Kolmiksuusasõitja Grete Lõbu: sellega pole võimalik ju püsti jääda

Hannes Hermaküla tegi suusaentusiastidele Grete Lõbule ja Jüri Muttikale üllatuse ning viis nad kolmiksuusatama. Kõige tähtsam on suusatamisrõõm ning selle eesmärgi täitis trenn suurepäraselt, leidis Lõbu.

Hannes Hermaküla sõnul sõitsid Jürgo, Airi ja Kaupo kolmiksuuskadel terve Tartu Maratoni läbi.

Enne kolmiksuusasõitu peab tegema harjutusi, et sünkroonis sõita, õpetas Hannes Hermaküla suusaentusiaste Grete Lõbu ja Jüri Muttikat.

"Klambrid peab ka kordamööda kinni panema, koos ei saa," ütles Grete Lõbu, kes sellist suusatamist esimest korda proovis.

"Mulle tundus, et ma ei pea midagi tegema, suusad ise sõidavad," ütles Lõbu, kes esimesel katsetusel sõitis Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika vahel.

Hannes Hermaküla sõnul oli trenni kõige raskem hetk mäest alla saamine.

Õnnelikult mäest alla saanud, vahetas kolmik asendit. Juhtima asus Lõbu ning Hermaküla läks kolmandaks. "Ees ei ole ju võimalik sõita, siin on isegi vastik olla," leidis Lõbu.

Lõpuks pääses etteotsa ka Muttika, kes ütles, et ta on alati unistanud juhiametist, sest kogu jama saab alluvate kaela ajada. "Taga on kõige parem olla," konstateeris Lõbu. "Meil hakkab lõpuks tekkima meeskonnatunnetus ja kohe ka positsioonide parimad asetused."

Suusarõõm ei tohi suusatamise juures ära kaduda, leidis Lõbu, kes treenib Tartu Maratoniks, sõites läbi sadu kilomeetreid. "Ja see oli treeningrõõm. Selle eesmärgi täitis see trenn suurepäraselt."