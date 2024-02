Robbie Williamsi fänn: see emotsioon kannab mind siiani

"Siin on kümne aasta kraam, mis ma olen kogunud," ütles Robbie Williamsi fänn Katrin Charles, näidates "Ringvaate" stuudios aastate jooksul kogutud fännikraami. "Lugu sai alguse kümme aastat tagasi ilmunud artiklist, kus Peeter Rebane ütles, et kandideerige videovõistlusele teemal, kuidas Robbie Williamsi muusika on teie elu mõjutanud. Ma olin siis alles täitsa roheline fänn, aga mul hakkas tema lauluga "Candy" üks lugu jooksma. Mu laps ütles, et ta on meie kaitseingel ja et ta lubab, et meiega midagi halba ei juhtu. Loo videos kukuvad Robbiele igasugused ajad pähe. See on lõbus lugu, aga natuke kurb ka."

Videovõistlusel osalemine viis selleni, et kui Robbie Williams käis 2013. aastal Eestis esinemas, oli tal võimalik koos tütrega lauljaga kohtuda. "Oli kümme fänni, kes lennutati Eestisse. Kaks päeva enne kontserti majutati meid kõiki ühte hotelli ja meil oli tohutu programm," meenutas Charles. "Mõtlesin veel, et kuhu ma ennast nüüd mässisin, aga see oli meeletu kogemus, mis sealt tuli."

Kui me Williamsiga kohtusime, siis rääkis ta igaühega personaalselt, ütles Charles. "Kuigi tal oli selg nii haige, et kontsert pidi peaaegu ära jääma. Ta küsis mu tütrelt, mis ta nimi on ja ma ütlesin. Ta jättis nime meelde, ja see, et Robbie kontserdi ajal lavalt tema nime ütles, see emotsioon oli nii võimas, et kannab siiamaani."

Charlesi sõnul külastab ta tihti Williamsi kodulehte. "Enne koroonat oli ta ikka väga produktiivne. Oma kodulehel müüb ta tihtilugu oma autorammiga albumeid, üht metallist albumit on üldse kokku ainult 1000 välja lastud."

Ta on aastatega ainult paremaks läinud, sõnas Charles. "See emotsioon ja energia on võimas. Kontsertidel olen alati ikka fännitsoonis. Ta on oma fännidele nii kontserdil kui Instagramis väga lähedal."