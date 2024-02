Toitumisterapeut: kõige hullem on hommikul tühja kõhu peale kohvi juua

Rätsep selgitas, et see, kuidas kohv joojale mõjub, sõltub väga paljudest teguritest – näiteks jooja geenidest, kohvivalmistusviisist ning kohviubade kasvatamisest ja töötlemisest.

"Inimesed on nii erinevad. Kõik toit, mis me suust sisse sööme, mõjutab meid erinevalt, kaasa arvatud kohv," rõhutas ta ning tõi välja, et kui enamasti arvatakse, et piim teeb kohvi lahjemaks, siis tegelikult on olukord vastupidine ning kofeiinitase joogis tõuseb.

Seda, et kohv tasakaaluka tarbimise juures püsivalt jooja vererõhku tõstab, Rätsep ei usu. "See võib hetkeks, kui sa oled kohvi ära joonud, vererõhku tõsta, aga ta ei tõsta seda pidevalt. Mina olen eluaeg loomult madala vererõhuga olnud ning viimased kümme aastat, mil olen kohvi joonud, on mu vererõhk stabiilselt madalaks jäänud, kuigi öeldakse, et joo kohvi," tõi ta näite enda elust.

Küll aga mõjutab kohv seedetrakti. "Oleneb jälle kogustest, aga ta paneb meie seedetrakti tööle ja aitab kaasa ainevahetusele. Kohvil ei ole ainult halvad mõjud," rõhutas toitumisterapeut.

Siiski ei soovita Rätsep hommikul esimese asjana kohvi järele haarata. "Kõige hullem on hommikul tühja kõhu peale kohvi juua, et kui ma ei ole veel ärganud, siis ma panen rusikahoobi makku. Meie organism tahab ka vaikselt ärgata, nii nagu me ise," selgitas ta.