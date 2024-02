Super Bowli ülikallite reklaamide hulka sattus ka null-eelarvega klipp

Paralleelselt ameerika jalgpalli karikamängule saadab Super Bowli igal aastal ka laine uhkeid ja kalleid reklaame, kus üritatakse vaatajaid üllatada ja kaasa haarata. Lisaks sellele, et reklaam tuleb teha korralik ja kallis, maksab tohutult palju ka eetriaeg. Küll aga sai tänavu näha ka reklaami, mille produktsiooni-eelarve oli ümmargune null. Allpool valik pühapäeva öösel linastunud reklaamidest.

Küpsistebränd Oreo vaatab maailma ajalugu tähtsatele otsustele tagasi vaatenurgast, kus otsustajaks on küpsised.

Doritos tõi ekraanile hoopis action-stseeni, kus väärikas vanuses daamid noorele krõpsusoojale uue toote nime selgeks teevad. Reklaamis astub üles ka näitleja Jenna Ortega.

Telekomifirma Verizon näitas oma 5G interneti võimsust Beyoncé abil, kes seda šokeerivate tegudega umbe proovis ajada.

BMW reklaamis annab näitleja Christopher Walken aimu, kui keeruline, või pigem tüütu, on olla Christopher Walken.

Reedel ja/või laupäeval uue albumi välja andnud Kanye West läks praktilist teed pidi, makstes reklaami aja ja paigutuse eest umbes seitse miljonit dollarit, aga reklaami enda eest null dollarit, sest see sai filmitud oma telefoniga mõne sõiduki tagaistmel.

Veebisaitide looja Squarespace võttis appi legendaarse režissööri Martin Scorsese, kes jutustas loo tulnukate püüetest haarata inimeste tähelepanu.

Esilinastus koomiksikangelase Deadpool kolmanda filmi "Deadpool & Wolverine" treiler.

Deadpooli osatäitja Ryan Reynolds, kellele kuulub Walesi jalgpalliklubi Wrexham A.F.C, tutvustas Super Bowli vahel oma uut tiimiliiget Anthony Hopkinsit, kes astub karjääriredelit mööda edasi ja haarab jalgpallimaskoti rolli.

Esimest korda sai tutvuda ka muusikalilavadelt kinolinale jõudnud filmi "Wicked" treileriga, kus kandvas rollis ka laulja Ariana Grande. Lisaks "Wickedile" ja Deadpooli kolmandale filmile, tutvustati Super Bowli ajal treilereid ka filmidele "The Fall Guy", "TWISTERS", "Kingdom of the Planet of Apes" ja "Mina, supervaras 4".