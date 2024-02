Beyoncé avaldas kaks kantrilugu

58. Super Bowli ajal riputas Beyoncé ühismeediasse üles Tim Wendersi filmist "Paris, Texas" inspireeritud klipi, mille lõpus kuuleb kantripala, kus mõneti üllatuslikult laulab Beyoncé Knowles ise. Klipi lõpus saame lugeda ekraanilt sõnu "act ii" ("2. vaatus") ning numbreid "3.29".

Viimane viitab kuupäevale 29. märts ja esimene albumile, mis oleks siis mingitmoodi mõtteline järg 2022. aasta juulis ilmunud albumile "RENAISSANCE", mille ees kasutati samuti narratiivsest markerit "act i". Albumi nime veel täpsustatud ei ole, aga igal juhul tundub, et triloogia teine osa on pühendatud kantrimuusikale.

Vaata albumi reklaamklippi:

Super Bowli reklaamipauside ajal jõudis vaatajateni ka telekomifirma Verizoni reklaam, kus peaosas Beyoncé, kes paneb erinevate üllatavate karjäärivalikute abil proovile teenusepakkuja Verizoni internetiühenduse. Peale reklaami linastumist avalikustati ka kaks uut singlit, millel Beyoncé üllatava karjäärivaliku tegigi.

Kuigi varem on Beyoncé kantrimaailma astunud looga "Daddy Lessons", mida sai kuulda 2016. aasta albumil "Lemonade", siis nii tõupuhast kantrit nagu on esimene kahest singlist ehk "TEXAS HOLD 'EM", me veel kuulnud pole. Teine singel, "16 CARRIAGES" sünteesib kantrit ja americana't rohkem beyoncéliku ainesega.

Kuula uusi lugusid: