Galerii ja video: Super Bowli poolaja vaheetendusel esines Usher

Usheriga astusid lavale Alicia Keys, Will.I.Am, Ludacris, Lil Jon, H.E.R ja Jermaine Dupri. 13-minutilise vaheetendusel ajal kõlasid staadionil lood "Caught Up", "U Don't Have to Call", "Superstar", "Love in this Club", "Ain't Got You," "My Boo", "Confessions Part II", "Nice & Slow", "Burn", "Bad Girl", "U Got It Bad", "OMG", "Turn Down for What" ja "Yeah".

Usheri esinemist Super Bowli poolaja vaheetendusel saab täispikkuses vaadata Youtube'ist.

Ameerika Ühendriikide rüügihümni "The Star-Spangled Banner" kandis ette kantrilaulja ja näitleja Reba McEntire.

Lisaks astus üles Post Malone, kelle esituses kõlas lugu "America the Beautiful".