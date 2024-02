Uue muusika reede: Dua Lipa, Noep, Ott Lepland, Beyoncé

Laurel 2 – "best b4"

Laurel 2 ehk Harli Jaanimägi tõlgendas selle aasta teise singliga "best b4" ümber ansambli Best B4 tõlgenduse Soome tüdrukutebändi Nylon Beat loost "Rakastuin mä looseriin".

Rain & Ingra – "Again and Again"

Instrumentalist Rain Parvest ja vokalist Ingrid Rabist koosneva värske duo debüütsingel. "See on üks helge sõnumiga lugu, mis mõtiskleb armastuse teemal," sõnas loo meloodia ja sõnade autor Rabi. Muusikute koostöö algas loole harmoonia kirjutanud Parve sõnul väga juhuslikult. "Jagasin möödunud suvel Ingridiga ühte oma sahtlisse kirjutatud instrumentaalpala ja ta komponeeris sellele täiesti omaalgatuslikult sõnad ja meloodia," lausus Parve.

Silver Sepp – "Olen teel"

Silver Sepp, kes tegi endale Tartu maratoni tarvis puidust suusad, mängis enne rajale minekut suuskade peal sisse ka trummipartii. Sepa sõnul räägib lugu teelolekust ja eneseotsimisest. "Läbi raskuste teravdub pilk ja selgivad sihid. Mis mind tegelikult siin elus käivitab ja käigus hoiab? Olen teel, aga kuhu soovin jõuda? Need küsimused tunduvad natuke liiga otse ja ausad, aga kui need küsimata jätta, hakkab sisemuses miski närbuma," sõnas Sepp.

Horror Dance Squad – "Vexed"

"Vexed" on Horror Dance Squadi teine singel metal-bändi tulevaselt albumilt "All I See Is Black". "See laul, ja tegelikult terve album, peegeldavad emotsionaalset seisundit, kus kõik tundub nii ülejõu käiv ja lootusetu, et tahad lihtsalt karjuda - hetk, kui tunned end täiesti jõuetult," ütles bändi laulja Karl Mesipuu.

Redneck Rampage – "Hellfire"

Lõuna-Eesti raskerokibändi Redneck Rampage uus videosingel pärineb ansambli veebruaris ilmunud kolmandalt kauamängivalt "Descent". "Leidsime, et "Hellfire" on just muusikaliselt üks plaadi esirinnas olevaid lugusid. Ta on meeldejääva rifi ja refrääniga," ütles bändi trummar Martin Jüssi.

Noep – "Go Home, You're Drunk"

Aasta meesartisti muusikaauhinna koju viinud NOËP ehk Andres Kõpper andis Hollandi plaadifirma Big Top Records alt välja uue loo, kus teeb kaasa Saksamaalt pärit laulja Riiva. "Ma ei ole selle üle uhke, aga ma olin üsna pohmellis, kui me seda lugu RIIVAga kirjutasime. Ma arvan, et see võis olla hea alus loo pealkirjaks," selgitas Kõpper pealkirja valikut. "Tõenäoliselt on pea kõik naised oma elus kogenud olukorda, kus inimene, kes on joonud liiga mitu õlut, muutub omajagu tüütuks. See on ka tegelikult loo peamine sõnum," lisas ta.

Beyoncé – "16 Carriages"

Ühendriikide superstaari üks kahest Super Bowli õhtul avaldatud kantrisinglist, mis valmis koostöös väga huvitavate autoritega – Dave Hamelin, väikese Kanada rokkbändi The Stills kitarrist ja laulja, kes produtseerinud palju ka artistile 070 Shake; laulukirjutaja Atia Boggs, kellega koos valmisid Beyoncé viimasel plaadil ka lood "Alien Superstar" ja "Thique" ning RnB produtsent Raphael Saadiq. Produtsendina on kirjas ka Stuart White, kes on pikalt olnud Knowlesi ihu-stuudiotehnik ning teinud koostööd ka paljude teiste räpi- ja RnB-staaridega.

Kim Petras – "Gag On It"

Kölnis sündinud ja Los Angeleses tegutsev poplaulja Kim Petras andis sõbrapäeval välja uue albumi, mille lugude nimistu ei jäta fantaasiale palju ruumi.

Bryson Tiller – "Whatever She Wants"

2015. aastal ühe suurima kaasaegse RnB albumi välja andnud Kentucky räppar ja laulja on tagasi uue singliga, kus võtab enda kohta toorema ja rütmile orienteerituma suuna.

Dua Lipa – "Training Season"

Albaania juurtega megastaar Dua Lipa teine singel peagi ilmuvalt albumilt. Nii nagu novembris ilmunud "Houdinilgi", on ka uuel singlil produtsendina kaasas Tame Impalana tuntud Kevin Parker. "Olin käinud mitmel järjestikulisel halval kohtingul ning pärast viimast sai mul küllalt. Kui ma järgmisel hommikul stuudiosse jõudsin, küsiti mult, et kuidas läks ja kuulutasin kohe, et "treeningperiood on läbi". /.../ Kui ühelt poolt räägib lugu ilmselgelt sellest, et olen väsinud meestele selgitamast, kuidas mulle sobilik kaaslane olla, siis teisalt ka minu isikliku treeningperioodi lõpust ja kasvamisest iga kogemuse järel," selgitas laulja.

Gunna – "Bittersweet"

Möödunud aastal suurtele kohtuprotsessidele tema plaadifirma ja mentori ümber vaatamata ühe suurima kommertseduga hiphop-albumi välja andnud Atlanta räppar ja laulja Gunna andis välja uue singli "Bittersweet", kuhu eespool mainitud kogemused ja tunded sisse pani.

Pearl Jam – "Dark Matter"

Juba 30 aastat tegutsenud Seattle'i rokkbänd Pearl Jam annab 19. aprillil välja 12. stuudioalbumi, mille nimilugu ansambel publikuga juba jagas.

Ott Lepland – "Kuuvalgus"

Ott Leplandi uus singel valmis koostöös kitarristi ja plaadifirmajuhi Eric Kammistega, kes on varemgi Leplandiga lugusid meisterdanud. "Mõte see laul stuudios valmis teha, sündis täiesti spontaanselt. Kuulasin kodus oma vanu demosid ja leidsin selle laulu. Antud loo idee oli mul juba mitu aastat sahtlis oma aega oodanud," sõnas Lepland.

Four Tet – "Daydream Repeat"

Londoni elektroonilise ja tantsumuusika produtsendi, kes möödunud aastal andis muusikat välja ka EDM-i suurnimedega Skrillex ja Fred Again, uus singel läheb tagasi ootuspärastematele radadele.

Vampire Weekend – "Capricorn"

New Yorki pop-indie bänd Vampire Weekend andis teada oma viienda stuudioalbumi ilmumisest. 5. aprillil ilmuva plaadi "Only God Was Above Us" juhatab sisse videosingel "Capricorn".