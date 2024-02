Nublu ja Mikael Gabriel jõudsid Soome eurolaulul kolmandale kohale

Windows95man ja Henri Piispanen võitsid 90ndate esteetikast küllastunud lauluga "No Rules!".

Võtja valiti rahvusvahelise žürii ja publiku hääletamise tulemusel. Žürii häälte kaal lõpptulemuse selgitamisel oli 25%, publikul 75%. Žüriilt teenis enim punkte teiseks tulnud Sara Siipola.

Nublu ja Mikael Gabrieli hindas žürii kolmandale kohale. Lauluvõistluse võitjale Windows95manile andis žürii aga kõige madalamad punktid. Rahvas hääletas aga laulu ülekaalukalt esimeseks. Publik hääletas Nublu osalusel sündinud loo "Vox Populi" kolmandale kohale.

Windows95man, kodanikunimega Teemu Keisteri ja Henri Piispanen kommenteerisid, et võit tuli neile täieliku üllatusena. Peale žürii häälte selgumist oldi kindlad, et isegi publiku hääled neid ei päästa. "Peale publiku häälte selgumist arvasin ma, et me oleme kolme parima seas, siis ma arvasin, et me oleme kahe parima seas ja Sara Siipola võitis, siis läks silme eest mustaks," muljetas Keisteri.

Soome ja mõned teised Euroopa riigid on üles kutsunud Eurovisiooni boikoteerima, juhul kui Iisrael lauluvõistlusel osaleb. Boikoteerimise põhjuseks Iisraeli tegevus Gazas.

Teemu Keisteri ja Henri Piispanen avaldasid, et nemad osalevad ka siis, kui Iisrael osalema peaks.