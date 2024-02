Galerii: ETV-s stardib reisisaade "Õhinapõhised Kuubal"

Kuuba ei ole ainult salsa, sigarid ja vanad autod. See on tagurpidi ühiskond, kus jätkuvalt elatakse teisiti, kui üheski teises kohas maailmas. Õhinapõhised satuvad Kuubale erakordselt äreval ajal – hüperinflatsioon sööb inimeste säästud, puudus on suurem kui eales varem ning kõike eluks vajalikku tuleb kusagilt "sahkerdada". Kuid ka Eesti "endist" aega mäletav vaataja leiab Kuubal suures koguses nii nostalgiat kui ka ehmatavalt vastusolulist äratundmist.

Õhinapõhiste Peruu seiklusest on möödas 10 aastat. Uue reisisarja võttegrupp koosneb viiest liikmest, kellest keegi pole Kuubal esimest korda. See annab võimaluse kaevuda selle keerulise maa sügavamatesse kihtidesse ning tutvustada vaatajalegi aastate jooksul tekkinud sõpru, kes näitavad nii mõndagi, mis ametlike turistituuride ees varjule jäetakse. Näidatakse mitte vaid ilu ja võlu, vaid ka valu ja elu – kõikides tema pooltoonides.

Sarja esimeses osas jõuavad kolm õhinapõhist rändurit Kuuba pealinna ning ehkki kahe kaaslase tulekuni on veel aega, põlevad silmad sedavõrd peas, et ka kaamera "tulukese" süütamisega ei läbe keegi enam oodata. Hingame sisse tänavamelu, katsume mitte pihta saada lagunevatelt rõdudelt kukkuva kiviklibu või sealtsamast alla tänavale voolava pesuveega. Kiikame hoovidesse ja töökodadesse, kus lapitakse ja paigatakse kõike – praepannidest kuni mitu põlvkonda kantud sandaalideni.

"Õhinapõhised Kuubal" on ETV eetris laupäeviti kell 20.00