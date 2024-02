Lauri Liiv: lõbusaid lugusid on ajapikku kogunenud päris värvikaid

Lauri Liivil, Nele-Liis Vaiksool, Johan Randverel ja Märt Avandil tuleb märtsis juba kolmas kord kontsertetenduste sarjaga "Kolm meest, naine ja ..." Eesti rahva ette astuda, seekord on rõhk teatril. "Me oleme võtnud eesmärgi esineda võimalikult mitmekesise laulukavaga, laulud on erinevatest Eesti lavastustest (väikeste eranditega), ja sinna vahele rääkida lugusid. Inimesed küsivad kõige rohkem näitleja käest, et räägi mingi lõbus lugu, mis teil on seal juhtunud," rääkis Avandi. "Neid lõbusaid lugusid on ajapikku kogunenud päris värvikaid," kommenteeris Liiv.

Nelja artisti sünnipäevad mahuvad kõik kolme kuu sisse. Pühapäeval, 11. veebruaruil tähistab oma 47. sünnipäeva Lauri Liiv. "Meil on selle seltskonnaga selline komme olnud, et meil on kuidagi sattunud varasemad kontserdid olema veebruaris-märtsis ja näiteks Märdi sünnipäeva oleme me minu köögis tähistanud," rääkis Liiv.

"Kui ma sain 40, siis see oli tõeliselt ilus ja suurejooneline üllatus. Seal oli kõvasti vaeva nähtud ja seda ma ei aimanud, et nad nii toredad inimesed on," muigas Avandi. Ka Vaiksoo on üllatuse osaliseks sattunud. "Nad tulid poole kontserdi peal, mina laulsin soololugu ja korraga vaatan, et tüübid tõmbavad kõik lavalt minema ja siis tulevad laulu lõpus tordi ja küünaldega lavale. See oli ka nii ootamatult kaunis hetk," meenutas Vaiksoo.

Randevere sõnul suutis ta abikaasa temas sünnipäevade maagia taaselustada. "Muidu oli tõesti juba aastaid suhteliselt ükskõik, aga tema enda jaoks on need olulised ja ta teeb mulle alati kõik oluliseks. Ma hakkasin väärtustama, et mingid tüübid saavad mu ümber kokku tulla ja sünnipäeva tähistada." Avandile meeldivad sünnipäevad, aga ta ei viitsi nende pidamiseks vaeva näha. "Mul on oma õega, kes on minust kaks aastat vanem, täpselt ühel päeval sünnipäev ja ma peaaegu alati valmistan talle väikese pettumuse. Aga ega ma vastu ei ole, kui tordiga tullakse," muigas Avandi.

Saates pandi artistid proovile ka teatrilavastuste laulude äraarvamismängus. Üheks lauluks oli Indrek Ojari ja Argo Aadli esituses kõlanud laul "Urra urra polka" lavastusest "Agulihärrad", mis rääkis sellest, kuidas 1930ndatel operetitähed ja näitlejad käisid peale etendusi restoranides lisaraha eest laulmas. Lauri Liiv tunnistas, et noorpõlves oli ka talle selline elu tuttav.

Saates esitasid artistid ise Karl August Hermani "Kuku sa kägu" ooperist "Uku ja Vanemuine. Avandi oli ühes kandlega Vanemuise rollis ja Randvere klaveril kägu. Teise loona kanti ette Helend Peepi poolt kuulsaks lauldud "Kerjuse laul".

