Taani indie-artist Anders Trentemøller annab sügisel Tallinnas kontserdi

Trentemøller on silma paistnud oma võimega luua köitvaid meloodiaid ja kaasahaaravaid helimaastikke. Tema produtseerimisoskust on viimase aastakümne jooksul laialdaselt tunnustatud. Artist saavutas laiema tuntuse oma täispika debüütalbumi "The Last Resort" ilmumisega 2006. aastal. Alates 2007. aastast on ta koos live-bändiga käinud arvukatel maailmaturneedel.

Trentemølleri järgnevad stuudioalbumid, sealhulgas "Into The Great Wide Yonder" (2010), "Lost" (2013) ja "Fixion" (2016), kujunesid žanri trotsivateks kogumikeks. "Fixion" pälvis kriitikute tunnustuse oma eksperimenteerimise, polürütmide ja erinevate mõjutuste sulandamise eest. 2019. aastal andis Trentemøller välja instrumentaalalbumi "Obverse", mis sisaldas vokaale mitmetelt vägevatelt naislauljatelt, sealhulgas Marie Fisker, Lisbet Fritze jpt.

Trentemølleri uusim teos "Memoria" süveneb jutuvestmise keerukusse. Kunstniku kompositsioonid sisaldavad süngeid, enesessevaatavaid palasid, motorik ja dream-pop kategooriasse langevaid lugusid, aga ka elektripopi ja noise rock'i elemente.

"Mõtlesin albumile nime valides sellele, et muusikal on samasugune mõju kui lõhnal. Kui sa tunned ootamatult lõhna, mis meenutab seda toitu, mida vanaema sulle lapsepõlves tegi, oled kohe tagasi selles hetkes," rääkis Trentemøller intervjuus möödunud aastal. "Mulle tundub, et muusikal on sama omadus. See võib sind puudutada läbi mälu, olla otsetee ajust südamesse, olla intellektuaalne viis asju analüüsida. Kui mõnikord kuulad lugu, mida pole paarkümmend aastat kuulanud, oled tagasi minevikus. Minu meelest päris ilus asi. Ma ei tahtnud, et album oleks nostalgiline ega midagi, ma lihtsalt tunnen, et mälul on suur osa meie elust, aga ka suur osa kogu loomeprotsessist," sõnas artist.

Anders Trentemøller astub Tallinnas Helitehases lavale 18. oktoobril 2024.