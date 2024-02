Lvivi rahvusooperi balletiartistid annavad etendusi õhuhäirete kiuste

Eestis on külas balletiartistid Lvivi rahvusballetist, mis jätkab sõja ja raketirünnakute kiuste endiselt etenduste andmist. Tantsijate sõnul on pidevad õhuhäired ning etenduste ja proovide katkestamine muutunud harjumuspäraseks.

Esitantsija Arsen Marusenko sõnul on tavaliselt väga raske. "Täiemõõdulise sissetungi esimestel päevadel jäid etendused ära, sest me ei teadnud milliseks Ukraina olukord kujuneb. Pärast seda, kui olukord stabiliseerus, jätkasime me tööd," rääkis artist.

"Kui meil on etendus ja antakse õhuhäire, siis jääb etendus ära või lükatakse edasi. Kui häire kestab tund või kaks, siis ootame ja jätkame pärast, kui kauem, siis lükkame edasi. Me oleme juba nii palju harjunud, et ohtu peaaegu ei tunnetagi. Se on halb tunne, aga oleme harjunud, juba teist aastat elame nii," nentis Marusenko.

Sõja alguses pidi peaaegu iga päev varjendisse jooksmiseks proovi katkestama. "Praegu nii, et alles eile oli pommitamine Lvivi oblsatis. Õhuhäireid on 2-3 korda nädalas, iga päev isemoodi," sõnas Marusenko.

Iga õhuhäire peale elu siiski seisma enam ei jää. Kahe sõja-aasta jooksul on riik välja arendanud hoiatussüsteemi, mille abil inimesed saavad jooksvalt teada, kuhu linna Vene raketid parajasti suunduvad. Lvivis juhtub seda tihti, mistõttu on teater pidanud uue elukorraldusega kohanema.

"See on töö. Me lülitame telefonid välja, et mitte näha. Oluline on, et meie lähedased oleks sel ajal kindlas kohas. Meie olime nagu robotid, läksime, tegime oma tööd, ja jooksime siis omade juurde," rääkis Lvivi rahvusooperi balleti priimabaleriin Jarõna Kotõs.

Lvivi rahvusooperist on ka mitu artisti ja töötajat rindel sõdimas. "Kahjuks on meil üks töötaja, kes sai surma, tema nimi on Jaroslav. See on väga hirmus hetk, aga meil on ka soliste ja lauljaid, kes praegu sõduritena Ukraina eest võitlevad," sõnas rahvusooperi välissuhete juht Ostap Hromõš. "Üldiselt elavad ja töötavad meie kunstnikud Lvivis kultuurivallas," märkis ta.

Välisesinemistel käimine aitab Marusenko sõnul Ukrainas toimuvat unustada. "Me saame sellest kõigest pisut eemale. See on ka võimalus siin tantsida ja näidata, et tulime Ukrainast," sõnas ta. Kotõsil on enda sõnul raskem kodust eemal viibida, kuna koju jäid maha väike laps ja abikaasa. "Mina olen kaugel, aga kui Ukrainas õhuhäire antakse, olen ise ka ärev. See on meile valus teema," sõnas baleriin.