Karel Korp: kaunid raamatud on reeglina kallid

Korpi sõnul hindas žürii ilu, köidet, trükikvaliteeti, paberivalikut. "Sisu ei ole meie hinnata," kinnitas Korp.

Kaunim raamat ei tähenda kahjuks tingimata müügiedu. "Müüdud raamatud ei näe ikka eriti kaunid välja. Müüdud raamatu sisu on jutt, seal reeglina on vähe pilte ja sellesse pole mõtet investeerida," sõnas Korp, viidates, et kaunid raamatud on üldjuhul kallid.

Näiteks Tõnu Runneli fotoraamat on Korpi sõnul puhta idealismi väljendus. "Seal on fotod tehtud spetsiaalselt, kõik ühtlustatud, fotode kvaliteedi kõikumist ei ole. Puhas idealism on selle raamatu otstarve, kinkeraamat või siis teelaua raamat, et sul on see kodus, keegi seda ei loe, aga külalised vaatavad. Seal on nii palju raamatut kalliks tegevaid komponente, et seda füüsiliselt ei jaksa tavainimene osta," rääkis Korp.

Lauri Räpi luulekogu "Ajatu puudutus" kaasi katab aga lilla sametine kate. "Seal on eriti julge lähenemine. Teha sellist nii peenikest fooliumtrükki sametpinnale, pidi olema väga julge ja isepäine raamatukunstnik. Ta on meil tõusev täht," kommenteeris Korp kujunduse autori Kaire van der Toorn-Guthani tööd.

"Ringvaate" stuudios torkas silma ka Jan Kausi romaani "Imelik peegel" kujundus. "See kaas ongi nagu peegel. Sisu ja kaas on omavahel väga harmoonias," selgitas Korp.

John Irvingu raamatu "Palve Owen Meany eest" kujunduse lõi aga tehisintellekt, mis paistis selle poolest ka selgelt silma. "Nii moodi inimene ei tee, et see ei ole foto, see ei ole kunst, aga ta on tehisaju. Ma väga loodan, et see tehisaju areneb inimkäte poolt tehtule sarnasemaks," sõnas Korp.

Žürii kaheksalt liikmelt sai maksimumpunktid aga Paul Kuimeti kunstiraamat "Crystal Grid", mille kujundus valmis laojääkidest. "Tegemist on jätkusuutliku kaanematerjaliga. Keegi on trükkinud raamatu, kõik, mis alles jääb, visatakse minema. Aga siis kujundaja tuli, leidis kõik need materjalid üles ja anti uus võimalus nendele jääkidele," kirjeldas Korp.