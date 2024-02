Eesti Laulu ankeet. Brother Apollo

Menu portaal teeb läheneva Eesti Laulu finaali tuules lühikesed intervjuud kõigi finalistidega. Sel korral tutvume Brother Apollo solisti Josega, kelle suurim hirm on finaalis sattuda lavale alasti.

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Minu jaoks ei ole viimasel ajal olnud muusika kuulamine esikohal, vaid püüan pigem muusikat hetkel luua, seega kui peaksin valima, siis mõne hiljuti salvestatud Brother Apollo demo, mis pole veel avaldatud. Seal on tulemas mõned uskumatud lood!

Mis sulle finaali juures kõige hirmutavam tundub?

Arvan, et kõige hirmutavam asi võiks olla kui satuksin kuidagi lavale alasti või midagi muud katastroofilist juhtuks. Aga ma arvan, et ma saaksin hakkama igal juhul.

Mis on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu/Eurolaulu võistluslugu?

Minu lemmiklugu on Eesti lugu Eurovisioonilt on Elina Netšajeva "La forza". Mulle meeldib, kui suure ruumi ta lõi kasutades ainult muusikat. See oli tõeliselt suurejooneline!

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Kui ma ise valida saaksin, siis valiksin oma konkurentide seast Daniel Levi või 5miinust ja Puuluup. Daniel Levi ballaad on mul peas kinni ja jääb pidevalt kummitama, ja 5miinuse ja Puuluubi loos on mingi veider seletamatu võlu. Loodan, et nad saavad oma esitusega finaalis hästi hakkama.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Minu esimesed mälestused Eurovisioonist on koos perega saate vaatamine ja lemmikute poolt hääletamine. Arvan, et see võis olla umbes 2004. aastal.

Mis tundeid Eurovisioonile pääsemine vaimusilmas tekitab?

Olen seda ette kujutanud – see on hetkel mu suurim eesmärk ja unistus. Tunnen, et saaksin anda lõpuks midagi tagasi oma teisele kodumaale, kandes uhkusega sinimustvalget Malmös.

Miks te pahad poisid olete? Kas võtsite selle tiitli ise või anti see teile?

On vaja olla pahad poisid, et kõik teised poisid end paremini tunneksid. Kuid tõsiselt öeldes arvan, et loo nimi hakkas lihtsalt elama oma elu.

Kas lisaks Eesti Laulule olete veel mõnel eurolaulu konkursil osalenud?

Brother Apollo on väga uus bänd ja Eesti Laulu finaal on üleüldse meie teine avalik esinemine bändiga koos, seega pole me palju veel bändina teha jõudnud. Loomulikult võiksime kaaluda uuesti osalemist, kui meil on potentsiaalne laul, mis sobiks EBU standarditega ja kõnetab laiemat publikut.