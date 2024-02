Eurovisioonifännid ei ennusta Nublule ja Mikael Gabrielile Soome eurolaulu võitu

Hääletusest võttis osa 3761 inimest, kellest 1424 arvab, et kõige paremini esindab Soomet Eurovisioonil Saara Siipola looga "Paskana". Teisel kohal on 589 häälega Mikael Gabriel ja Nublu looga "Vox Populi" ning kolmandal kohal on 554 häälega Cyan Kicks looga "Dancing With Demons".

""Paskana", "Dancing With Demons" ja "Vox Populi" on need, mis peaksid minu meelest esikolmikusse jõudma. Teised lood nõuavad artistilt väga tugevat live-esitust, et silma paista. "Paskana" on sellest valikust minu lemmiklaul, ma väga tahan, et Cyan Kicks läheks Eurovisioonile, aga eeldan, et "Vox Populi" domineerib telehääletusel, nii et ma olen nende kolme vahel," kommenteeris üks muusikasõber.

Teine eurovisioonifänn märkis, et kõik seitse laulu, mis Soome lauluvõistluse finaali jõudsid, paistavad moel või teisel silma. "Need on Eurovisioonile loodud ja ma kujutan neid kõiki sealsel laval ette. Lisaks on neil kõigil võrdne võimalus Eurovisioonil finaali jõuda ja oma asja teha (ning ehk ka hea tulemus saavutada). Minu tähelepanu köitis enim "Glow", aga mulle meeldivad ka "Vox Populi" ja "Paskana". See saab tihe rebimine olema," kirjutas ta.