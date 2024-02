Eesti Laulu ankeet. Uudo Sepp ja Sarah Murray

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Lemmiklugu on Russell Dickersoni "She Likes It" ja seda sellepärast, et sellest kumab positiivsust ja muidugi toob mõnusa tuju igasse päeva.

Mis sulle finaali juures kõige hirmutavam tundub?

Kõige rohkem muretsen enda jala pärast, kuna vähe jääb aega, et see päriselt terveks saaks. Ega sellist otsest hirmu ei ole, olen nii rahul enda lavapartneri ja ka lauluga!

Mis on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu/Eurolaulu võistluslugu?

Ott Leplandi "Kuula" – võimas laul koos esitusega.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Ütleksin, et konkurentidest on kõik väärt Eurovisioonile minema, küll aga silma on jäänud 5miinuse ja Puuluubi tants.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Vaatame iga aasta koos perega Eurovisiooni ja valime alati, kes võiks võita. Eesti võistluslugudest tuleb esimesena meelde muidugi "Leto Svet".

Mis tundeid Eurovisioonile pääsemine vaimusilmas tekitab?

Olen seda ette kujutanud ja minus kumab selline uhkuse ja soojuse tunne. Unistus on esindada Eestit ühe meeldejääva lauluga, kogu südamest laulda ja jagada emotsiooni. Kindlasti siis kahejalaga maapeal ja tänulik kõige üle, mida elu ette söödab!

Millised on artisti Uudo Sepp tulevikuplaanid?

Comeback muusikasse. Olen teinud pikemalt pausi, otsides iseennast. Tuleb palju muusikat seiklustest, armastusest, vabadusest ja tõelistest sõpradest!

Viimasest albumist on möödas kohe kuus aastat. Kas muusikukarjäär on veel prioriteet?

Muusika ei ole minust kordagi kadunud, vahepeal võtsin aega iseendale, proovides aru saada, mis teeb õnnelikuks ja samal ajal on ikka tohutult materjali sahtlisse kogunenud. Praegu olen keskendunud täielikult sellele, et muusikaga elada!