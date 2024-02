Jääpurjetaja Marek Lentsius: jääpurjetamine on kõva adrenaliinisõit

Jääpurjetaja Marek Lentsius sõnas "Ringvaates", et jääpurjetamine on kõva adrenaliinisõit ning pead tühjendav tegevus.

Sel nädalal toimuvad Pärnu lahel nii Euroopa kui ka maailmameistrivõistlused jääpurjetamises. Kui muidu on Eestis jääpurjetamise harrastajaid mõnekümne ringis, on nüüd jääl 150 kelku. Jääpurjetaja Marek Lentsius sõnas, et eestlaste medalilootus püsib kõrgel, sest esimesed neli purjetajat mahuvad kahe punkti sisse.

Puidust kelk, milles jääpurjetaja istub, võib välja võtta kiiruse 100 kilomeetrit tunnis. "Eks see on selline kõva adrenaliinisõit. Kui võtad veel monotüüp klassi, kus on kaks meest paadis, siis nende kiirus läheb veel kõrgemaks," selgitas Lentsius.

Eestis on jääpurjetamisega tegeletud üle saja aasta. "Eelmisel sajandil sõideti Ülemiste järvelgi suuri tiitlivõistlusi," sõnas Lentsius, kelle sõnul on maailmas umbes paar tuhat jäärpurjetamise harrastajat.

Lentsiuse sõnul on jääpurjetamine pead tühjendav tegevus. "Sa tuled hommikul jää peale ja siin ei olegi võimalust millegi muu peale mõelda," kirjeldas ta.

Jäärpurjetamist proovis ka "Ringvaate" reporter Kaidor Kahar, kes on varem klassikalise purjetamisega kokku puutunud. "Seda väga raske seletada. Ma ei näe midagi, ma ei kuule midagi, ma ei jõua pead liigutada," kommenteeris ta kogemust. "See oli täiesti arvestatav sooritus, lootust on küll," kiitis Lentsius.