Vana aja eesti keel: lumemoos, kõmaõpetus, kõlberüüste ja naumakauplus

"Konskvingerdus ehk käänuline tee on Tuglase sõna, kes armastas reisida ja käis Norras, kus teatavasti on käänulised teed ja seal on üks linn Kongsvinger, mille järgi ta selle sõna välja mõtles," selgitas raamatu "Keele konksvingerdusi" autor Monika Undo.

Raamat heidab pilgu eesti keele ununenud sõnade rikkasse maailma.

Undo on sõnad kokku kogunud erinevatest sõnaraamatutest ja ajakirjadest. "Kirjandusmaailmast on uusi sõnu meile toonud Ridala, kes oli Johannes Aaviku sõber ja nii nad mõtlesid koos, mida eesti murretest võiks tuua, näiteks sõna ulgumeri. Aga kui me räägime eesti keelest, siis on ikkagi kaks suurmeest ja kaks suurt sõnaraamatut, Wiedemanni sõnaraamat ja Andrus Saareste "Eesti mõisteline sõnaraamat".

Teadaolevalt töötas Betti Alver läbi Saareste sõnaraamatu ja kirjutas sealt enda jaoks välja 1500 lehte sõnu, mida oma luules kasutada. "Ka Wiedemanni sõnaraamatust tegi ta väljanoppeid," ütles Undo. "19. sajandi sõnad on natuke kohmakad, siis ei olnud ka selliseid sõnavõistlusi nagu praegu toimub."

Mõned sõnanäited raamatust "Keele konksvingerdusi":

lumemoos - vahukoor

okkama - sokeerima

kargav hallikas – keiser

kõmaõpetus – akustika

kõlberüüste – korruptsioon

tähekatsuja – astronoom

võidus – kunst

võidlane – kunstnik

naum – puuvili

naumakauplus – puuviljakauplus

sabandama – liidete lisamine sõnadele

"Mulle hirmsasti meeldivad sõnad konskvingerdamine, lumemoos, vurtsvasser ehk limonaad ja ahing ehk kahvel," tõi Undo oma lemmiksõnad välja. "Kunagi ei tea, millal mõni sõna populaarseks võib saada. Võib olla õnnestub meil mõni sõna taaselustada."