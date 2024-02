Norrat esindab Eurovisioonil folkrokki viljelev Gåte

Norra kohaliku lauluvõistluse finaali jõudis kolmest eelvoorust üheksa artisti. Kuigi žürii lemmikuks osutus 2019. aastal Norrat Eurovisioonil esindanud Keiino, võitis võistluse televaatajate lemmik Gåte, edestades Keiinot kuue punktiga.

2000. aastal asutatud bänd on välja andnud viis albumit, mida on müüdud enam kui 100 000 ekseplari. Wiwibloggsile antud intervjuus selgitas ansambel, et nende võistluslugu "Ulveham" on keskaegne ballaad, mis räägib noorest neiust, kelle kuri kasuema hundiks muudab.

Eurovisiooni esimene poolfinaal leiab aset 7. mail, teine poolfinaal 9. mail ning finaal toimub 11. mail.