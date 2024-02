Kalda: kutsume inimesi keldrites talvituvaid nahkhiiri üle lugema

"Kirja tuleks panna kõik nahkhiired, keda inimesed oma keldrites näevad," ütles Eesti Terioloogia Seltsi esimees Oliver Kalda. "Kui nahkhiire liigis ollakse kindel, siis temast pilti tegema ei pea. Kui liiki ise määrata ei oska, võib nahkhiirest välguga ühe pildi teha ja selle meile saata. Aga pikalt ja palju pilte teha ei tasu, sest see häirib nahkhiire talveund. Me ei pääse ise inimeste kodukeldritesse ja need on ka nii hajali, et ajakulu oleks tohutu."

Kalda sõnul ei ole kahe Eestis elava nahkhiire liigi eristamine väga keeruline. Põhiliselt kohtab kodukeldrites põhja-nahkhiirt ja pruun-suurkõrva. Põhja-nahkhiirel on lühikesed mustad kõrvad, kahevärviline seljakarv, lai must nina ja beež või kollakaspruun kõht. Kaalub ta umbes kümme grammi.

"Tavaliselt on keldrites neid üks-kaks, harva kolm," ütles Kalda. "Nahkhiir ei taha talvituda, kui läheb väga suureks miinuseks ja ei saa talvituda, kui temperatuur on väga kõrge. Nulli ja viie kraadi vahel on kõige parem."

Eelmise aasta seire käigus avastati rekordarv nahkhiiri, kui ühes keldris talvitus kokku 11 põhja-nahkhiirt. Pruun-suurkõrvasid oli ühes keldris kümme, mis on veel haruldasem.

Eelmisel aastal oli vaatluse all 186 keldrit, 143 inimest käis neid vaatamas ja kokku leiti 419 nahkhiirt." 200 põhja-nahkhiirt, 217 pruun-suurkõrva ja kahe puhul jäi liik määramata," lisas Kalda.

Keskkonnaagentuur organiseeris sel teemal ka veebikoolituse, mis on internetist leitav.