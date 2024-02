Positivus festivalil astub üles USA räppar Offset

Offset sai tuntuks Atlanta räpitriost Migos, kus ta tegutses koos Quavo ja varalahkunud Takeoffiga. 2008. aastast kohalikul tasandil tegutsenud trio lendas muusikamaailma taevasse 2016. aasta suurhitiga "Bad and Boujee" ning sellele järgnenud albumiga "Culture".

Offseti soolokarjäär algas 2017. aastal kui koostöös samuti Atlantast pärit räppariga 21 Savage ning produtsendiga Metro Boomin anti välja ühine album "Without Warning". Sellele järgnesid puhtalt sooloalbumid "FATHER OF 4" (2019) ja "SET IT OFF" (2023). Hip-hop'i maailmas tegutseb ka Offseti elukaaslane ja laste ema Cardi B.