Eesti Laulu ankeet. Daniel Levi

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Nüüd tundub nagu tüüp teeb tuima promo oma albumile, aga ma olen päriselt väga vaimustuses sellest, mida suutsin "14/02" albumile panna. See on viimase aja lemmikalbum, sest iga laul on mu jaoks nii oluline ja eriilmeline. Kirss tordil oli veel see, et sain Elerile selle albumi üllatusena üle anda, kuna laulud on inspireeritud meie teekonnast ja mixtape'idest, mida talle keskkooli ajal sõbrapäeval kinkisin.

Mis sulle finaali juures kõige hirmutavam tundub?

See südametuksu muusika, kui võitjat teavitatakse. Kõige õudsam muusika üldse mu meelest! Pakun välja, et võiks lasta hoopis näiteks midagi hoogsat. Miks mitte polkat?

Mis on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu/Eurolaulu võistluslugu?

Ma arvan, et siinkohal peab au andma laulule, mis suutis Eurovisiooni ära võita. Võimas tulemus. Kuigi "Kaelakee hääl" on vist saavutanud samaväärse legendaarse staatuse. Vähemalt minu jaoks.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Puuluup ja miinused. Pole küsimust, et laul on kaasahaarav ja show element on paigas. Väga ootamatu tandem, aga toimib.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Olin siis äkki 11- või 12-aastane, sest USA-s elades ei teadnud me veel sellest nähtusest midagi! Aga kui teised perest olid juba diivanile magama jäänud või voodisse kobinud, siis olid minu silmad liimitud ekraani külge, et vaadata veel viimaseid hääletamistulemusi.

Mis tundeid Eurovisioonile pääsemine vaimusilmas tekitab?

Ma praegu hakkasin ette kujutama. Teades ennast ja kui oluline laul "Over the Moon" minu jaoks on, siis ma arvan, et seda seal laval esitada oleks päris sürreaalne. Ilmselt naudiksin igat hetke ja tunneks suurt uhkust, et saan Eestit esindada!

Mis tulemuste, projektide ja mõtetega naasesid suurelt esitlusfestivalilt Eurosonic?

Euroopa olulisemal showcase festivalil esineda oli päris võimas. Kui jõudsime meie kontserdipaika, siis oli pikk järjekord ukse taga, et sisse pääseda. Minu teada üle 300 artisti astusid ülesse seal ja suur au oli olla nende hulgas. Meil läks väga hästi ja saime palju olulisi kontakte sealt. Eks varsti kuuleb lähemalt uutest plaanidest!

Kas ja mida see kogemus õpetas, mida veel muusikatööstuse kohta ei teadnud?

Uusi teadmisi vähem, aga uusi kontakte saime palju. See oli nii tuus, et näiteks Indiast ja Londonist tuntakse minu ja mu muusika vastu suurt huvi!