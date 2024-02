Eesti kõige kuulatum ja tuntum raadiojaam on Vikerraadio

Eesti elanikud kuulavad jätkuvalt kõige rohkem Vikerraadiot, selgub värskest Kantar Emori raadiouuringust. Venekeelsetest raadiojaamadest on esikohal Raadio 4.

Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel pühendasid Eesti elanikud perioodil juulist detsembrini 2023 raadio ja muusika kuulamisele keskmiselt 4 tundi ja 16 minutit päevas. Võrreldes aastataguse perioodiga on kasv märkimisväärsed 21 minutit.

Rohkem kui kaks tundi päevas pühendati sel perioodil just raadiojaamade kuulamisele. Erinevaid raadiojaamasid kuulas sel perioodil päevas 532 000 inimest. Võrreldes varasemate uuringutega kasvas oluliselt raadiosaadete järelkuulamine.

Kõige populaarsem raadiojaam Eestis on Vikerraadio, mida kuulab päevas 123 000 inimest. Võrreldes eelmise uuringuga on Vikerraadio päevaste kuulajate arv kasvanud 6000 võrra. Päevaste kuulajate võrdluses järgnevad Vikerraadiole Raadio Elmar (81 000 kuulajat) ja Star FM (60 000 kuulajat).

Juhtival kohal on Vikerraadio ka nädalaste ja kuiste kuulajate arvestuses. Vikerraadiole järgnevad mõlemas võrdluses Raadio Elmar ja Sky Plus. Värske uuringuga tõusis Vikerraadio ka Eesti tuntuimaks raadiojaamaks.

Venekeelsete raadiojaamade seas on enim kuulajaid Raadio 4-l, mille kuulajate arv on kasvanud 34 000 peale päevas. Teiselt kohalt leiab Sky Radio (20 000) ja kolmandalt Narodnoje Radio (17 000). Raadio 4-l on enim kuulajaid venekeelsete raadiojaamade seas ka nädala ja kuu arvestuses.

Rahvusringhäälingu raadiojaamadest kasvas viimase uuringuga võrreldes ka Klassikaraadio kuulajate arv – nädalas kuulab Klassikaraadiot 58 000 inimest ja päevas 12 000. Raadio 2 kordas viimase uuringu tulemusi, vastavalt 108 000 kuulajaga nädalas ja 25 000 kuulajaga päevas. Raadio Tallinna kuulajate arv nädalas on 20 000.