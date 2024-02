Kosmikud andsid välja uue albumi

Möödunud suvel Tallinna Linnahallis salvestatud album sisaldab kümmet lugu ning näeb ilmavalgust CD ja vinüülina. "See on klassikaline Kosmikute album, mida need, kellele meie muusika on meeldinud, kartma ei pea," ütles bänd ise oma uue 10-loolise plaadi kohta.

Kosmikud annavad plaadi ilmumise puhul ka kolm kontserti, kus lisaks valikule uue plaadi lugudest kõlab esitlustel ka varasemat repertuaari.