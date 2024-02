Peakokk: lapsed armastavad krõmpsuvaid köögivilju

Kivimäe koolis tehtud eksperimendi käigus selgus, et enim viskavad õpilased söögivahetunnil ära nuudleid, makarone ja keedetud köögivilju. Selleks, et vähem sööki raisku läheks, tuleks vältida toidu ülekeetmist, märkis restorani Mona peakokk Kadri Tran "Ringvaates".

Möödunud sügisel alustas Kivimäe kool koos toidu äraviskamist uuriva ettevõttega Wastelocker poolteist kuud kestnud eksperimendi, eesmärgiks välja selgitada, millised toidud söögivahetunnil enim prügikasti rändavad. Selleks paigutati kastidesse kaamerad, mis iga taldrikutäie üles pildistasid. Uuringust selgus, et enim visatakse ära nuudleid, makarone ja keedetud köögivilju.

"Inimesed võtavad rohkem, kui nad söövad, ja siis nad jätavad väga palju järele ning nad viskavad selle ära. Osad viskavad toidu taldrikule lihtsalt selleks, et paistaks, et nad midagi söönud," rääkis õpilane Iris, miks osa koolilõunast prügikastis lõpetab.

Õpilane Siret arvab, et nuudlid ja makaronid lõpetavad prügis, sest need ei ole väga tervislikud. "Ja keedetud köögiviljadega on igal oma trauma või lihtsalt ei maitse," nentis ta.

Seda, et taldrikule tõstetakse liiga palju sööki, usub ka Andre, kelle sõnul on ka söögivahend liiga lühike.

Kivimäe koolis on lood niigi hästi, sest näiteks kolme aasta taguse uuringuga tehti selgeks, et seal viskab õpilane päevas ära keskmiselt kaheksa grammi toitu, samal ajal kui keskmisest Eesti õpilasest jääb järele 19 grammi toitu päevas.

Restorani Mona peakokk Kadri Tran nentis, et koolikokad kipuvad toitu üle küpsetama, kuid lapsed armastavad eelkõige krõmpse köögivilju. Samuti usub Tarn, et kui vältida köögivilju, mida lapsed eriti ei armasta – näiteks paprika, oad, seened ja sibul – läheks vähem toitu raisku.

Tran tegi ka oma versiooni enim prügikasti jõudnud toiduainetest, mida proovisid uuele animafilmi "Meisterkokk Mary" tegelastele hääle andnud Aurora Elise Varema ja Evelin Võigemast.