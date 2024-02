Jakko Maltis leidis keldrist 1943. aastast pärineva veinipudeli

Maltis rääkis "Ringvaates", et esimest korda jäi talle liiva sisse peidetud pudel näppu 2019. aastal, mil ta pidi keldris veetrassi jaoks uut kanalit kaevama. "Seal oli teisi pudeleid veel, enamus olid katki, ja ma panin selle kõrvale. Eile käidi Tallinna Veest veearvestit vahetamas, see oli hoiuruumis, võtsin selle eest ära ja mõtlesin, et lähen vaatan, mis seal täpselt kirjas on," rääkis muusik, miks pudel neli aastat hiljem uuesti kätte sattus.

Selleks, et aru saada, mis pudelile kirjutatud on, kasutas ta tõlkeprogrammi abi. "Tõlge ütleb, et reserveeritud Wehrmachti armee jaoks, ostmine ja edasimüümine keelatud," selgitas ta.

Tühja ning umbes 20 eurot maksva pudeli plaanib Maltis koju jätta. "Kui sõpradega saab veini võetud, võtame välja," sõnas mees.

Ajaloolane Andrei Hvostov märkis, et Euroopas on tervete Wehrmachti etiketiga pudelite peale suur nõudlus. "Eriti hinnatud on need, millel on aastaarv hästi suurelt," lisas ta.

Kuigi Saksamaal on ka veinitootja maa, siis vein, Wehrmachti sõdurite kõrist alla voolas, pärines kõik Prantsumaalt. "See oli natsi juhtkonnal maailmavaateline lähenemine asjale. Lähtudes alavääristavasse suhtumisest prantslastesse, et prantslane suudab sõdida ainult siis, kui tal on hea vein ja hea söök, usuti, et kui neilt see ära võtta, siis võitlusvaim langeb," selgitas ajaloolane.

Hvostov rääkis, et prantslased olid kohustatud igal aastal sakslastele 320 miljonit pudelit veini andma. "Päris suur kogus, see paneb mind ennast ka imestama, sest Wehrmachti koosseis oli hiilgeaegadel viis miljonit meest. 320 miljonit pudelit –huvitav, kes selle kõik ära jõi."

See, et Nõmmelt selline pudel välja tuli, ajaloolase jaoks väga suur üllatus pole. "Juhul kui selles majas, kust see leiti, elasid ohvitserid või sõdurid, siis ma ei imestaks. Etikettide tähistus, et see on Wehrmachti omand, oli selleks, et vältida kraami sattumist mustale turule ehk siis sellist pudelit, kuhu oli kirjutatud Wehrmacht, ei tohtinud tsiviilriietuses inimene kätte võtta. Sõjatingimustes on alati alkoholi vähe ja sellega püüti vältida, et keegi korruptiivsete sidemetega ei paneks seda pihta. Ainult sõjaväelased tohtisid seda kasutada," selgitas ta sildi tausta.