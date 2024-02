Teenetemärgi pälvinud Ülle Madise: tunnustus tuli väga ootamatult

"Ei osanud sellist suurt tunnustust oodata, see tuli väga ootamatult, aga väga rõõmustasin," ütles õiguskantsler Ülle Madise. "On suur au olla kõrvuti nende suurepäraste inimestega, kes teenetemärgid on saanud."

"Usun, et tunnustus on õigusriikluse edendamise eest, et inimeste õigusi austataks igal ajal, ka kriisiolukordades, et ei tehtaks hirmu või viha ajel rutakaid ja kahjulikke otsuseid, et me koos kolleegidega oleme suutnud vastu seista emotsioonipõhistele põhiseadusevastastele olukordadele."

Madise sõnul on õiguskantsleri roll tõmmata sellistele olukordadele pidurit. "Tahan tänada kõiki oma kolleege, see tunnustus on meile kõigile."

Pereliikmed lugesid uudist meediast ning olid väga rõõmsad nii suure tunnustuse üle.

"Teen nüüd tööd ja rõõmustan vaheldumisi," lisas Madise.