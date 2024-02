Noorte rütmimuusikafestival TUJA kuulutas välja artistid ja programmi

Sel aastal juba 42. korda toimuva TUJA muusikafestivali programmist leiab Araukaaria, Bianca & Aapo Ensemble, JazzPhonkers, moonbug, ZAVA, Liisi Oja trio, The Crosslegs ja SEPT.

Artistid välja muusikaspetsialistidest koosnev žürii pimekuulamise teel. Sel korral kuulusid žüriisse Vaiko Eplik, Anett Tamm, Ingrid Rabi, Peedu Kass, Mattias Tirmaste, Eik Erik Sikk, Janno Trump ning Tuulikki Bartosik. "Äge on see, kui kuulad eesti bändi ja saad aru, et sa ei tea neid," rääkis žüriiliige ja bassist Peedu Kass pärast pimekuulamist. "See on äge ja samas hirmutav ka – tahad minna ruttu koju harjutama või neid bände lähemalt avastama," lisas ta.

TUJA programmijuhi Kaisa Potisepa sõnul toovad selle aasta koosseisud lavale värskust ning nii klassikalist kui modernset helikeelt. "Väljavalitud ansamblid esindavad kindlasti seda mõtteviisi, mis noortel muusikutel on – hinnatakse traditsioone, kuid tahetakse samas oma rada käia ja midagi uut proovida," rääkis Potisepp. "Nii saabki laval näha näiteks kromaatilist kannelt tänapäevases võtmes või hoopis kahe generatsiooni muusikute koosloomist."

Festivali projektijuhi Anna-Sophia Sevagini sõnul on sümpaatne, et programmist leiab mitmeid bände, kus Eesti muusikud teevad koostööd välismaistega. "See näitab, et meie muusikud alustavad rahvusvahelist koostööd juba varakult ning piirid pole takistuseks ei geograafiliselt ega žanriliselt," sõnas Sevagin. TUJA 2024 alustab 5. märtsil avajämmiga Tallinnas, Philly Joe's jazziklubis.

Täpsema programmiga saab tutvuda TUJA kodulehel.