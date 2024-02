Teenetemärgi saanud Taimi Paljak: see ei ole lihtsalt võimalik

Presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud ERR ilmateadustaja Taimi Paljak, kes on sünoptiku tööd teinud üle 40 aasta, ei suutnud uskuda, et tavalisele inimesele, kes teeb oma igapäevatööd, annab president teenetemärgi. See ei ole lihtsalt võimalik, oli ta tunnustuse üle siiralt üllatunud.

"See on küll uskumatu, sest ma olen lihtsalt oma tööd teinud," ütles sünoptik ja ERR ilmateadustaja Taimi Paljak. "Minu tee sünoptikuks oli täiesti juhuslik. Ülikoolis ma küll õppisin meteoroloogiat, aga vahetult enne seda, kui meil praktika algas, sai Helve Kotli osakonnajuhatajaks ja tema kindel soov oli, et siin peaks rohkem eesti kaadrit olema ja siis ta kutsuski meid siia praktikale. See määras juba kõik edasise."

Paljaku sõnul sünoptiku töö talle väga meeldis ja kolleegid olid toredad ja nii see alguse sai. "Võib olla olen liiga laisk olnud, et siia olen jäänud. Ma olen sünoptiku tööd teinud üle 40 aasta."

Meeldejäävamaid tööpäevi meenutades ütles Paljak, et 2005. aasta suur torm ja üleujutus olid ikkagi need sündmused, mis jäid meelde kõigile, kes tol ajal töötasid. "Õõvastav ja uskumatu oli see, et kõik niimoodi toimub ja suured alad üle ujutab. Torm on niisugune, mis on inimvõimetest üle ja andis märku looduse tohutust jõust."

"Te oleks võinud vähemalt ette teatada," ütles Paljak, kes sai tunnustusest teada siis, kui ERR uudised kaamera ja mikrofoniga tema töölaua juurde sammusid.

"Nüüd on siis asi ametlik, sa oled meie rahvuslik aare," ütlesid kolleegid.

"Ma ei tea, kas ma täna õhtul "Aktuaalsesse kaamerasse" ilma teadustama jõuan," muheles Paljak. "Mul põlved nii värisevad."