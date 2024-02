Teenetemärgi pälvinud Paavo Nõgene: tunnustus tuli justkui poole pealt

"Istusin parasjagu koosolekul, kui telefon hakkas järsku järjepidevalt helisema," ütles Tallinki juht, ettevõtluse ja kultuurielu edendaja Paavo Nõgene. "Kuna koosolek oli kaks tundi pikk, siis pidin vahepeal telefoni vaatama, et mis juhtunud on ja siis sain teada."

Tunnustus tuli Nõgene jaoks väga ootamatult ja justkui poole pealt. "Ma olen ju veel noor mees. Aga igasugune tunnustamine ja märkamine on väga armas. Tekkis muidugi ka küsimus, et miks just mina. Usun, et tunnustamisel on arvesse võetud kõiki minu töökohti, kus ma olen töötanud, nii Vanemuises, kultuuriministeeriumis kui Tallinkis ning kuulub seetõttu kõikidele nendes organisatsioonides töötanud inimestele."

Nõgene sõnul motiveerivad head emotsioonid veelgi paremini tööd tegema. "Ma olen presidendile selle tunnustuse eest väga tänulik."