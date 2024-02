Teenetemärgi saanud Ester Vilgats: mõtlesin, et tegemist on aprillinaljaga

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud ajakirjanik Ester Vilgats ei suutnud uskuda, et talle tehakse nüüd selline üllatus, nagu tema aastaid ise teistele inimestele on teinud. Vilgatsi sõnul mõtles ta hetkeks, et tegemist on aprillinaljaga.

"Mulle helistas hommikul Pärnu Postimees ja õnnitles suure tunnustuse puhul. Ma olin väga üllatunud, lausa kokutasin ja küsisin, et ega täna 1. aprill pole," ütles ERR kauaaegne ajakirjanik Ester Vilgats.

"Ma olen ise ju seda korduvalt ja korduvalt teinud, et käinud inimesi üllatamas, kui nad on teenetemärgi saanud. On ka juhtunud, et oleme olnud esimesed ja siis oleme saanud inimeste suurele rõõmule kaasa elada. Aga mulle pole mitte kordagi pähe tulnud, et ma ise võiksin selle teenetemärgi saada."

Kella kümnest hakkas Vilgatsi telefon vahetpidamatult helisema ja sotsiaalmeediakontole laekus hulgaliselt õnnesoove. "Ma olen nii tänulik, et see läheb nii paljudele inimestele korda. Mulle saadavad õnnesoove inimesed, kellega ma pole pikka aega suhelnud."

Vilgats alustas "Aktuaalsele kaamerale" kaastöö tegemisega 1996. aastal, kui ta oli veel Pärnu Postimehe reporter. "Kui ETV ja Eesti Raadio ühinesid, loodi Pärnusse stuudio ja sellest ajast olen ERR-s töötanud. Tänavu läksin pensionile."

Tunnustuse pälvis ta pikaajalise ajakirjanikutöö eest. "Kõige rohkem on mulle meelde jäänud suured õnnetused nagu jaanuaritorm 2005. aastal või metanoolitragöödia. Neid uudiseid tuli teha mitu päeva jutti ning igal aastal veel uuesti."

Vilgatsi pere on tunnustuse üle väga uhke. "Tütar Kaire helistas ja ütles, et uskumatu, millised uudised!"

Hiljuti pensionile jäänud Vilgats veedab praegu aega peamiselt puhates. "Naudin puhkuseperioodi, vaatan telekat, lahendan ristsõnu ja jalutan väljas. Mõtlesin, et kevade poole hakkan vaikselt ehk tööd ka otsima, aga kiiret sellega pole."