Teenetemärgi pälvinud Carri Ginter: igaüks tahab vahel pai saada

"Mulle tuli Mirko Ojakivilt hommikul SMS õnnitlusega," meenutas vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli õppejõud Carri Ginter "Olin just jooksulindi peal. Küsisin vastu, et millega ma nüüd olen hakkama saanud ja siis sain teada."

Ginteri sõnul tal täit kindlust pole, mille eest ta täpselt selle tunnustuse sai, aga mõned vihjed siiski on, kui lugeda presidendi kirja. "Ma usun, et see tunnustus on kogu Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, kus ma 20 aastat olen töötanud ja väga palju Euroopa Liidu õigusega tegelenud. Teisalt usun, et see tunnustus on osalt ka selle eest, et oleme rääkinud neil teemadel avalikkusega nii, et laiem avalikkus neist teemadest ka aru on saanud."

Nendel, kellel on võimekus aru saada, neil on ka kohustus tegutseda, lisas Ginter.

"Olen 45-aastane ja mu pere on kogu aeg kõrvalt vaadanud, kuidas ma tööd olen teinud ja nemad ka väga rõõmustavad, et ma sellise tunnustuse sain. Igaüks tahab vahel ju pai saada," ütles Ginter. "Olen praegu kaks päeva veel Vilniuses, tagasi Eestisse jõuan reedel, siis saan pere ja sõpradega koos rõõmustada. Aga leedu kolleegid rõõmustavad ka minu üle ja nendega saan siin klaase kokku lüüa."