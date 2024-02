Teenetemärgi pälvinud Indrek Kiisler: mu ehmatus oli absoluutne

"Mu esimene reaktsioon oli absoluutne ehmatus," kirjeldas oma emotsioone ERR-i raadiouudiste juht Indrek Kiisler, kuuldes kolleegidelt, et ta on pälvinud presidendilt teenetemärgi.

"Ma päriselt ei teadnud. Teine emotsioon oli see, et tundsin ennast nii vanana. Kui teenetemärk antakse, siis saad aru, et oled juba väga vana ja oma alal pikka aega töötanud. Ei ole enam 23-aastane."

Kiisleri sõnul ongi vanuse küsimus ühiskonnas laiemalt lahti rääkimata. "Ebavõrdsus tööturul, suhtumine vanemaealistesse inimestesse, see teeb mulle muret. Sellest võiks rohkem rääkida ja analüüsida."

"Minu töö on selline, et esimesed kaks töötundi on kõige intensiivsemad. Siis ma vaatan ja mõtlen, mida toimetus võiks täna teha, vaatan dokumendiregistrit, uurin oma märkmikku. Ordeni saamisest sain teada toimetuse hommikusel koosolekul, kell kümme."

"Telefon on nüüd kogu aeg täitsa punane. Ütlesin oma 11-aastasele pojale, et issi sai ordeni ja tema küsis, et mis see orden tähendab ja mis sellega kaasneb. Kui ma ütlesin, et president annab ordeneid, siis sai ta aru, et see on ikka väga tähtis asi."

Kiisler ütles, et tal on nüüd täna kindlasti keskendumisraskused ja keeruline oma igapäevatööd teha. "Lähen just Rootsi keskpanga presidendi loengut kuulama. See kestab tund aega, seal saan ehk maha rahuneda."

Indrek Kiisleri õnnitlemine Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR