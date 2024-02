Tallinna Teeninduskool valis parima isetehtud kommi

"Tallinna Teeninduskooli õppima minnes avastasin enda jaoks kommid. Need on väga toredad asjad, mida teha. Aga mulle meeldib väga ka küpsetada," ütles Kelly Janson, kes õpib Tallinna Teeninduskoolis kondiitriks.

Mõte võistlustel just martsipani-sidruni trühvlid teha tuli Jansoni sõnul tal päris kiiresti. "Tavaliselt koostan oma retsepti kolmest erinevast retseptist, kuhu panen veel oma mõtteid juurde. Meil oli kommide valmistamise tunnis vaja teha omaloominguline retsept ja seal tuligi mul sellise kommi mõte."

Trühvlid tehakse martsipanimassist, mille juurde lisatakse tükeldatud sidrunisukaad ja külmkuivatatud vaarikad. "Mass tuleb ilus roosa. Natuke maitseks lisada limoncellot, et tuua välja sidruni maitset. Mass tuleb korraks külma panna. Kui trühvlid on natuke tahenenud, kastan need šokolaadi sisse, mis on eelnevalt kuuma vee kausi kohal sulatatud. Siis saab trühvlid soovi järgi kaunistada," õpetas Janson.