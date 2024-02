Uue muusika reede: Anne Veski, Karl Killing, Kanye West, Meisterjaan

Elephants From Neptune – "Devil's Dream"

Elevantide uus singel juhatab sisse suvel ilmuva lühialbumi. Bändiliikme Jon Mikiveri sõnul valmis Robert Linnal loo demo juba mitu aastat tagasi, aga elu suudeti sisse puhuda alles nüüd. "Devil's Dream on inspireeritud sajandite tagustest nõiaprotsessidest, aga kannab endas üldist sõnumit naiste ebaõiglase kohtlemise vastu. Mitte kellelgi ei tohi keelata unistada, ennast arendada, olla selline nagu ta tahab," sõnas bändi solist ja kitarrist Robert Linna.

Kewin & Kristel Aaslaid – "unustasin ära ennast"

Sellest nädalast artistinime Kewin all tegutsev Kaw andis välja uue singli koostöös Kristel Aaslaiu ja produtsent Markus Paloga. "Lühidalt räägib lugu sellest, kuidas vahepeal tekib tunne, et ükskõik kui palju sa ka ei panustaks, siis ikka midagi ei muutu," ütles Kewin.

Põhja-Tallinn – "Vaid Sinu Juures (on nii hea)"

Ansambel Põhja-Tallinn pani uude kuude äsja Eesti muusikaauhindadel panuse Eesti muusikasse auhinnaga pärjatud Marju Läniku loo "Sinu juures". "Kui Marju lugu räägib sellisest ilusast ja muinasjutulisest pikast suhtest, siis meie loo sõnumist sellist õnnelikku lõppu ei leia. Või noh, leiab küll, aga see ei kesta just ülemäära kaua. Rohkem nagu üheöö suhe võtmes või nii," ütles bändi räppar Risto Vürst.

Meisterjaan – "Külluse manifesteerimine"

Meisterjaan andis välja uue lühialbumi "Kalurmees". "Veidi nagu tahaks seletada, et miks just Kalurmees, kuigi ma käin kalal vaid korra aastas või et miks need lood nii vähe eksperimentaalsed on, aga ei, las hea kuulaja ise otsustab, mis see kõik tähenda," ütles Meisterjaan ühismeedias.

Little Simz – "Mood Swings"

Ühendkuningriikide räppari Little Simzi uue lühialbumi "Drop 7" avalugu viib ta koos produtsent Jakwobiga ootamatult elektroonilistele radadele.

¥$ (Kanye West, Ty Dolla Sign & North West) – "Talking / Once Again"

Kanye West ei saanud vist pikalt leppida mõttega, et Drake'i pojal Adonisel on juba esimene singel väljas, nii et uuel albumil teeb räpidebüüdi Ye ja Kim Kardiashiani tütar North West. Reedel pidi ilmuma ka esimene kolmeosalisest ühisalbumist, mida Ye ja Ty Dolla Sign juba mõnda aega kuulutanud on.

Karl Killing & Anne Veski – "sinust saati"

Mõte teha lugu koos Anne Veskiga oli Killingul juba pool aastat, aga julgust estraaditähega ühendust võtta nappis. Lõpuks võttis Killing siiski julguse kokku ja koos valmis lugu "sinust saati". "Mul ei ole midagi selle vastu, et midagi uut ja toredat proovida ning Karl on jätnud mulle juba varem väga sümpaatse mulje. Ma ei saanud kuidagi talle ära öelda. Ja kui ma veel lugu kuulasin, siis sain aru, et see on midagi sellist, mida ma varem teinud ei ole," ütles Veski.

Kacey Musgraves – "Deeper Well"

2019. aastal parima kantri albumi Grammy võitnud ning ka sel aastal ühe auhinna koju viinud Texase kantrilaulja uue singliga koos tuli ka teade, et 15. märtsil on oodata ka samanimelist albumit.

Schoolboy Q – Back n Love

Kendrick Lamari endise plaadifirma TDE all tegutsev räppar Schoolboy Q avaldas sel nädalal Youtube'is kaks videosinglit, mis jõuavad peale viie aasta pikkust pausi tema 1. märtsil ilmuvale albumile "Blue Lips".

Mount Kimbie – "Fishbrain"

5. aprillil ilmub pärast seitsmeaastast pausi briti ansamblil Mount Kimbie album "The Sunset Violet" ning selle pealt kuuleme esimesena videosinglit "Fishbrain".

Sia & Kylie Minogue – "Dance Alone"

Megahittide "Chandelier" ja "Unstoppable" autor Sia kutsus uuele diskoloole appi aasta parima tantsupopi Grammyga pärjatud Kylie Minogue. Austraallaste ühine pala on esimene Sia 3. mailt ilmuvalt albumilt "Reasonable Woman", mis on tema esimene pärast kaheksa aasta pikkust pausi.