Grete Lõbu ja Marko Reikop maitsesid maailma halvimaid toite

TasteAtlas koos oma lugejatega on välja valinud sada kõige halvemat toitu. Kokad Elar Jürimäe ja Lauri Tomingas valisid välja neist kuus, mida stuudios ka maitsma asuti.

Nimekirja esikohalt leiab Islandi rahvustoidu fermenteeritud hai, mida telekokk Gordon Ramsay on kirjeldanud kui üht kõige jälgimat toidukogemust. 14. kohal on praetud ämblikud, mida süüakse Kambodžas. Tarantlid paneeritakse ja praetakse kuumas õlis ning serveeritakse ürtide ja riisi või nuudlitega.

25. koha on hõivanud traditsiooniline Norra roog, mille koostisosaks on lambapea, mida süüakse tavaliselt jõulueelsel pühapäeval. Veel on tabelis lätlaste rukkitaina põhjal porgandi-kartuli pirukas, soomlaste liharasva-tanguvorst ning rootslaste tarretatud vasikaliha. Samuti leiab tabelist ameeriklaste lemmiku ramen burgeri ja kõikjal slaavi riikides armastatud heeringasalati.

"Ringvaate" stuudios serveerisid kokad nimekirjast kuut toitu, mida Grete Lõbu ja Marko Reikop stuudios maitsma asusid.

85. kohal on konnasilmasalat. "See on pastasalat vahukommide ja puuviljadega. See on pigem magustoit, sest suhkrut läks sinna kõvasti," ütles toidu valmistaja, Alto resto ja bakery omanik Elar Jürimäe.

"Mulle see absoluutselt ei maitse," kommenteeris Reikop. "Täiesti söödav," lisas Lõbu.

37. kohal on leivasupp. "Pardipuljong, natuke searasva ja saia." "See on täiesti korralik toit," kommenteeris Reikop.

31. kohal on peekon šokolaadis, mis on pärit Ameerikast. "Infarkti saab muudmoodi ka, selleks ei pea peekonit šokolaadis sööma," ütles IKEA Eesti toitlustusjuht Lauri Tomingas, kes hõrgutise valmistas.

Nii Reikop kui Lõbu olid ühel meelel, et hästi need ei maitse.