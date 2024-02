Kuningas Charles III diagnoositi vähk

Kai-Ines Nelson rääkis "Ringvaates", et arsti sõnul võib kuningas Charles III põdeda üht põievähivormi ning kui tema tervis halveneb, on Walesi prints Williamil võimalik saada asevalitsejaks. Briti kuningliku pere liikmetel on vähihaigust avastatud varemgi.

"See on vähivorm, mis ei ole eesnäärmevähk, aga mis vähk täpselt, pole meile ametlikult teada antud. Üks konkreetne arst arvas, et kui tegemist on healoomulise suurenenud eesnäärmega, siis üsna tihti avastatakse mingi teatud põievähivorm. See võib olla selline, mis on suhteliselt hästi ravile alluv," ütles Briti kuningakoja ekspert Kai-Ines Nelson.

Kuninglik perekond on praegu tervisekriisis, see on väga eriline olukord, et monarhi haigusest avalikkusele teada antakse, sest tavaliselt hoitakse sellist infot suhteliselt kaua vaka all ja püütakse pigem jätta mulje, et kõik on korras. "Aga kuna kuningas peab nüüd mõnedest oma ülesannetest, mis puudutab avalikkusega suhtlemist, mõneks ajaks kõrvale jääma, siis ilmselt seetõttu pidi see info ka välja tulema."

Ametlikke riigipea kohuseid täidab kuningas Charles III edasi, aga rahvaga kohtumine, kätlemine ja heategevuslikud ülesanded delegeeritakse teistele pereliikmetele. "Kuna kuningas käib ambulatoorses ravis, siis tema üldine tervislik seisund on suhteliselt hea. On arvatud, et kuninganna Camillal on siin suur roll mängida, et info avalikustamisel on Camilla mõju. Öeldi isegi, et iga teine britt mingil eluhetkel jääb ühte või teise vähivormi, mida on teatavasti kokku 200."

Riigipea tervis on riigi turvalisuse küsimus. Valitseval monarhil võib olla ka asevalitseja ehk regent ja kui kuninga tervis peaks nii halvenema, et ta ei ole võimeline riigipea vahetuid ülesandeid täitma, võib juhtuda, et Walesi prints Williamist saab asevalitseja, aga see ei tähenda, et Charles III ei oleks enam monarh.

"Vähk on paraku kodeeritud monarhide DNA-sse," kommenteeris Nelson. "Briti kuninglikus peres on ennegi vähki olnud. Praeguse kuninga vanaisa George VI suri vähki, ainult et tema ise ei teadnud, et suri kopsuvähki. Ei teadnud valitsus ega pereliikmed, sest tema ihuarstid ei ütelnud seda ja kogu info tuli alles hiljem välja."

Kuninganna Elizabethi emal oli vähk lausa kahel korral. Ta seljatas nii jämesoole- kui rinnavähi ja elas 101-aastaseks. Kuninga onu Edvard VIII, kes troonist loobus, suri kõrivähki 77-aastaselt.

"Harry tuli ka seetõttu ruttu koju, et oluline on sellistel hetkedel suhteid sättida, parandada ja head tahet üles näidata," ütles Nelson. "See näitab ka seda, et hoolimata kõikidest nendest haiget saamistest on nad siiski lähedased, nad on perekond."