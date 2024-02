Eesti Laulu ankeet. Nele-Liis Vaiksoo

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Anett Kulbin "Late to the Party". Tema looming ja vokaalne vabadus pakuvad hingele väga erinevaid emotsioone. Olen tema suur fänn olnud juba aastaid.

Mis sulle finaali juures kõige hirmutavam tundub?

Ega midagi hirmutavat väga ei olegi. Keskendun oma laulule, selle esitamisele ja mõtte edastamisele.

Mis on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu / Eurolaulu võistluslugu?

See on kindlasti "Kaelakee hääl". Aastal 1996 olime ETV tütarlastekooriga Norras Eurovisioonil kohapeal saalis, kui Iff ja Maarja selle ette kandsid. Väga uhke tunne oli, kui laul lõppes ja saalis kostus lõppematu ovatsioon.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Mulle väga meeldib Daniel Levi laul "Over the Moon". Armsa sisuga, ilus meloodia ja väga hästi lauldud.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Kõige esimene mälestus pärineb 1993. aastast, kui nägin teleri vahendusel Janika Sillamaad esitamas laulu "Muretut meelt ja südametuld".

Kas oled juba Eurovisioonile pääsemist ette kujutanud? Mis tundeid see tekitab ja kuidas vaimusilmas välja näeb?

Loomulikult on peast läbi käinud, mis saab siis, kui peaksin selleaastase Eesti Laulu võitma. Esindaksin Eestit suurima rõõmuga, aga tunnistan, et olen pigem inimene, kes fokusseerib asjadele nüüd ja praegu ning väga ei mõtiskle tegemistele, mis on hetkel veel vaid teoreetilised.

Sinu laulul on lausa neli autorit. Kuidas see kooslus ühte laulu kirjutama sattus?

Peter Põder oli valmis teinud demo ja kutsus mind stuudiosse laulma. Üheskoos siis mõtisklesime veel meloodia, harmoonia ja ülesehituse üle. Allan Kasuk on Peteri sõber ning aitas kogu loo ja meie mõtted kauniks tervikuks ühendada. Teksti proovisid kirjutada päris mitu inimest, kaasa arvatud ma ise. Minul läks mõttelõng jooksma inglise keeles, aga kui Marek Sadam oma eestikeelse verisooni saatis, kõnetas see mind kohe.