Ukrainat kimbutasid eurolaulu valimisel tehnilised probleemid

Ukraina lauluvõistluse Vidbir finaalis võistles üksteist lugu ning riiki Malmös esindav artist selgus žürii ja televaatajate häälte tulemusel. Kuigi võitja pidi selguma samal päeval, mil ettesalvestatud finaal eetris oli, lükkus tulemuste väljakuulutamine päeva võrra edasi, sest Ukraina riiklik mobiilirakendus Diia, mille kaudu ukrainlased oma lemmiku poolt hääletada sai, lakkas töötamast.

Mitme artisti vahel toimunud tasavägise võistluse võitsid Alyona Alyona ja Jerry Heil looga "Teresa & Maria", mis räägib naistest, kes kannavad oma õlgadel titaanlikku raskust.

"Naiste nimel räägime ühtsuse tähtsusest selleks, et olulisi asju korda saata ja võita. Ja kuigi me ukrainlastena kirjutasime selle laulu Ukrainast, tunneb igaüks end selle sõnades ära. Me räägime ühendamisest, sest see loob sünergiat ja toob palju rohkem tulemusi," selgitasid muusikud.

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 7. mail ja teine poolfinaal 9. mail. Rootsis toimuva lauluvõistluse finaal leiab aset 11. mail.