Priit Loog: "Tõe ja õiguse" Andrese roll käib minuga endiselt kaasas

Toomi filmis Andrest mänginud Loog kehastab Ingomar Vihmari lavastuses aga Oru Pearut. Näitleja tõdes, et kuigi Andres Paasi roll saadab teda siiani, ei pea ta seda suureks koormaks. "Tundub, et ma ei saagi sellest lahti, sellepärast me siin oleme ja sellest räägime," märkis ta.

Loogil on hea meel, et värskes lavastuses saab ta Andrese asemel hoopis Pearut mängida. "Minu arust oleks see kummaline olnud, kui ma oleksin seal Andres mänginud, siis oleks see võib-olla isegi veider," sõnas ta.

Vihmari lavastuses kehastab Andrest Märt Avandi, kes tõdes, et paratamatult on väga paljude eestlaste kujutuses Priit Loog Vargamäe Andres, Priit Võigemast Oru Pearu ning Maiken Pius Krõõt, kuid see ei tähenda, et kõik järgmised "Tõest ja õigusest" tehtud lavastused ja filmid peavad Toomi linateosest šnitti võtma.

Avandi usub, et lavastaja soov oli natukene vältida stereotüüpset ettekujutust, kuidas "Tõde ja õigust" tegema peab. "Meil ei ole ühtlasi ka musti sonisid peas ega must säärsaapaid ka. Aga samas ega me ei vääna ega kääna seda "Tõde ja õigust" kummalisse kanti, vaid ta on ikkagi klassikaline mängulaad," avaldas näitleja.

Loog ja Avandi usuvad, et Tammsaare teosel on eesti kirjandusloos oluline koht, mis jääb püsima.

"Ma arvan, et see kannab ja jääb ankruna kuhugi kirjandusmerre alles. Seal ta on ja eks aeg-ajalt tuleb ta sealt välja. Keegi võtab kätte ja tahab kas lavastust või midagi muud teha," sõnas Loog.

"Ta peabki seal olema, sest tüviteksti tunnus on see, et meis on midagi väga olemuslikku tabatud, muidu seda tüvitekstiks ilmselt nimetada ei saaks. Selle juurde peab ikka tagasi tulema, sest ta on seda väärt, nagu teatris tullakse ikka ja jälle Shakespeare'i juurde tagasi," lisas Avandi.