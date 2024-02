Vähi seljatanud Annabeli ema: hirmu enam ei ole

Esmaspäeval tähistas 10. sünnipäeva vähiravifond Kingitud Elu. Fondi juhatuse liiga Toivo Tänavsuu nentis "Ringvaates", et ei osanud kümme aastat tagasi arvata, et ema haigusest alguse saanud fond aastatega nii suureks kasvab.

"Ema sai annetajate, sõprade, ja tuttavate toel juurde ühe väga ilusa aasta, kus täitis mitmed oma unistused. Kui ta kustuma hakkas, tekkis meil kohe mõte, et neid inimesi on veel ja nii sai fond alguse. Panime 200 eurot stardikapitaliks, hakkasime lihtsalt liikuma ja varsti oli terve ühiskond kaasa haaratud," meenutas Tänavsuu fondi loomist.

Tänavsuu tõi välja, et keskmiselt pöördub fondi poole üks-kaks inimest päeva. "Ravid on tohutult kallid, keskmine toetus inimese kohta on kuskil 5000 eurot kuus, aga on suur ime, et oleme suutnud kõik ravid ära rahastada, keegi ei ole pidanud ukse taha jääma," märkis ta.

Inimesi, kes on fondi abil eluaastaid juurde võitnud, on Tänavsuu sõnul väga palju, sest fond aitab neid, kelle ravi veel tervisekassa ei rahasta. "See aeg võib olla aastaid ja aastaid pikk, mis vähihaige jaoks on terve igavik, aga meie kaudu saab ta selle ravimi kohe."

Tänavsuu tõdes, et üha enam vajavad abi noored inimesed. "Just hiljaaegu, täna-eile, tuli lühikese ajaga neli või viis taotlust alla 40-aastastelt inimestelt, kel paljudel on kodus ka väikesed lapsed. Need abivajajad annavad meil praegu tooni," tõi ta välja.

Seitse aastat tagasi paluti abi Annabelile, kelle vähiraviks oli vaja koguda 172 000 eurot. Kõigest paari päevaga olid eesti inimesed noore tüdruku raviks enam kui 200 000 eurot annetanud. Mõni aasta tagasi kuulutati tänaseks 13-aastane Annabel ametlikult vähivabaks ning tütarlapse sõnul tunneb ta end täna hästi. "See oli raske aeg, ma ei saanud sellest, mis ümberringi toimub, siis nii palju aru," vaatas ta haiglas oldud ajale tagasi.

Kuigi Annabel on vähivabaks kuulutatud, peab ta siiski pidevalt erinevaid arste külastama. Kõigest mõned päevad tagasi käis Annabel taas operatsioonil. "Ma olen harjunud juba", vastas tüdruk küsimusele, kuidas ta vastu peab.

Annabeli ema Marianne Lõhmus märkis, et näiteks on tütrele kokku tehtud 11 seljaoperatsiooni. "Üldiselt pikendavad nad vardaid, mis tema selgroo sees on, et ta saaks kasvada. Kui vajab mõni polt vahetamist, siis vahetame, kui vajab mõni varras vahetamist, vahetame selle," kirjeldas ema.

Lõhmus tõdes, et tänaseks on perekond pidevate haiglakäikudega harjunud. "See on nii meie igapäevaelu osa, sellist hirmu või paanikat küll enam ei ole," rääkis ta ning lisas, et kõige raskem kivi langes südamelt siis, kui ta tütar vähivabaks kuulutati. "Siis kadus see kõige suurem hirm ära."