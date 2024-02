Eurovisiooni juhivad koomik Petra Mede ja näitleja Malin Åkerman

"Malin Åkerman ja Petra Mede koos pole midagi muud kui absoluutne unistuste duo," sõnas 2024. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse tegevprodutsent Ebba Adielsson pressiteates.

Koomiku ja saatejuhi Petra Mede jaoks on see kolmas kord Eurovisiooni juhtida. Esimest korda 2013. aastal lauluvõistluse saatejuhi kingades olnud Mede juhtis võistlust viimati 2016. aastal koos Måns Zelmerlöwiga, 2015. aasta Eurovisiooni võitjaga.

"Mõelda veelkord Eurovisiooni juhtimisele, see on uskumatu au. Olles juhtinud seda algul üksi ja siis armsa Måns Zelmerlöwiga, ootan Maliniga koostööd väga," kommenteeris Petra Mede.

Hollywoodis tuntust kogunud Rootsi näitleja Malin Åkerman on harjunud esinema nii laval kui ekraanil, Eurovisiooni juhtimine on tema jaoks aga täiesti uus kogemus.

"Ma olen nii põnevil ja positiivses mõttes natuke närvis. Mulle on alati Eurovisioon meeldinud ja selles suurepärases ettevõtmises Petraga osaleda on tõeline unistus. Pealegi on Petra üks naljakamaid naisi, keda ma tean," rõõmustas Åkerman.

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 7. mail ja teine poolfinaal 9. mail. Lauluvõistluse finaal leiab aset 11. mail.