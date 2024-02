Mart Kuusk: kui ookeanil hakkama ei saa, siis üks meist läheb haisöödaks

Uhhuduurlane Mart Kuusk rääkis R2 saates "Hommik!" et kuigi juba 6. etapi esimeses osas on reisisellidel terviseprobleemid, liiguvad kõik siiski vapralt edasi. Kuusk avaldas ka, et võtab koos Hannes Hansoga detsembris uue väljakutse vastu ning sõuab kahemehepaadiga üle Atlandi ookeani.

"Me ei ole mingid erandid ja allume ka loodusreeglitele, viiekümneaastaste ainevahetus võrreldes kolmekümneaastastega on ikka mõnevõrra teistsugune. Masohhistide kamp me ei ole, et naudiksime valu. Praeguseks on valud olnud ikkagi vastuvõetavates vormides ja kui mootori jälle käima saab, siis tuleb ka nauding," kommenteeris Mart Kuusk uhuuduurlaste 6. hooaja algust, mil juba sarja esimeses osas tekkisid meestel tervisehädad.

Mart Kuusk meenutas uhhuduuri kõige esimest reisi Tiibetisse, mis oli meeste jaoks kõige keerulisem nii vaimselt kui füüsiliselt. "Kui me Mongoolias alustasime, siis Gobi kõrbes oli valdavalt kivine ja liivane, kus rattaga sõita ei saanud. Seal oli päris palju kannatamist. Oleme reisidel joonud hobuse, kaameli, jaki ja ühesõnaga kõigi piima, mis liikus ja mida pakuti, nii kääritatult, vedelalt kui kuivatatult."

Külakost võetakse lahkelt vastu ja alles hiljem oksendatakse

Kuuse sõnul oli Tiibetis jakipiima larpimine igas peatuskohas kohustuslik. "Jaki piim on väga spetsiifilise ja erilise maitsega, mis ei pruugi meeldida, aga meie ikkagi väärtustame, et kui sa teel oled, siis oleme väga tänulikud kõikide kostitamiste eest, mida meile pakutakse. Pärast oksendad ja teed, mida iganes."

Kõige markantsemad olukorrad Kuuse arvates, kus nad on surmaga silmitsi seisnud, on ikkagi seotud loodusega. "Tiibetis oli ikka väga ohtlik sõita, sest olime valel ajal vales kohas, vihmahooajal kukkusid mäed sõna otseses mõttes kursitikku, teid ei olnud, kivilaviinid tabasid ka meid. Siis oli küll sõites kogu aeg hirmuhigi otsa ees."

Testamendid on meestel tehtud

6. hooaja esimeses osas räägivad mehed testamentide tegemisest. "See on vastutustundlik. Me tahame, et sõltumata sellest, mis juhtub, kõik oleks lihtne ja laheneks edasi. Kui juhtub halvim, siis vähemalt see, mis meid puudutab, seal on otsad kokku tõmmatud," selgitas Kuusk, miks nad pidasid oluliseks enne reisile minekut testamendid ära teha.

Kahemehepaadiga üle Atlandi ookeani

"Neli aastat tagasi nägi Hannes Hanso, kellele tulevad kosmosest geniaalsed ideed, televiisorist BBC lõiku, kuidas kaks inimest paadiga Atlandi ületasid. Me sõuame ka selle aasta detsembris sõudepaadiga üle Atlandi kahepaadiga," rääkis Kuusk sel aastal ees seisvast väljakutsest.

Arnold Tatunts oma tiimiga ületab samuti sõudepaadiga Atlandi ookeani võistlusformaadis, kus ligi 30 paati üritavad purustada rekordit. "Erisus on selles, et meie lähme sõltumatutena ja teeme seda juba sel aastal," märkis Kuusk. "Aga miks me seda teeme? Rahvustest rääkides on selle ära teinud üle-eelmisel aastal soomlased, eelmisel aastal leedukas üksinda, ja kujutage nüüd ette, kui lätlased teeksid selle ära enne meid?"

600 tundi aerude taga nagu vabatahtlikud galeeriorjad

Oma plaanid on mehed seadnud nii, et kuna Hannes on Hiina suursaadik, siis õnnestus tal võtta kaks kuud puhkust, mille jooksul peab Atlandi ookean ületatud saama. "Kas see õnnestub, seda me ei tea. Võib olla läheb meil 90 või 120 päeva," lisas Kuusk.

"Põhimõtteliselt peaks elu paadis välja nägema nii, et sa oled kaks tundi aerude taga ja kaks tundi puhkad ja nii 50 päeva jutti. Meie oleme siis 600 tundi nagu vabatahtlikud galeeriorjad aerude taga ja vahepeal siis magame. Teised teevad, siis saame meie ka hakkama," on Kuusk optimistlik.

Loevad issameie palvet kui paat läheb ümber

Paat on seitse meetrit pikk ja hetkel on paat Saaremaal värskenduses ning eesti värvidesse vuntsimises. "Paadi vööris ja ahtris on kaks täispikkuses magamisruumi, mis on ka veekindlad päästekapslid," ütles Kuusk. "Kui juhtub see, mis suure tõenäosusega ka juhtub, et paat käib ümber, siis sel hetkel, kui paat on tagurpidi, loeme meie sees issameiet. Paat on nii konstrueeritud, et pöörab ennast ise ümber ja siis me saame jätkata, kui olud soodsamad on."

Kuuse sõnul lähevad nad tülli niikuinii, sest mõlemad on parajad pujäänid. " Aga eks meil ole seda üksteise kaisus magamist 20 aasta jooksul olnud palju, nii et küll me saame hakkama. Ja kui ei saa, siis üks meist läheb haisöödaks. Mina olen lubanud Hannesele, et olen 1. detsembril Kanaari saartel ja ootan punase vaibaga tema saabumist. Paat on ka selleks ajaks juba seal.

"Ehh, uhhuduuri" 6. hooaja esimest osa näeb Jupiterist.