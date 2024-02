Eesti Laulu ankeet. Carlos Ukareda

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Viimase aja lemmikalbum on LANY "A beautiful blur". Esiteks sellepärast, et albumil olevad laulud on kirjutatud ja produtseeritud ülimaitsekalt ja iga lugu kõnetab mind ühel või teisel moel. Teiseks on mul selle bändi ja albumiga isiklikum seos ka. Nimelt oktoobris sain LANYga Stockholmis lava jagada. Fännasin seda albumit hetkest, mil see välja tuli ja kogu minu austus ja armastus selle bändi vastu kulmineerus lõpuks hetkega laval tuhandete inimeste ees. See oli kindlasti üks mu suurimaid unistusi.

Mis sulle finaali juures kõige hirmutavam tundub?

Mäletan eelmise aasta poolfinaalist, et terve see päev on üsna rahutu ja stressirohke. Kõige hullem hetk on see, kui seisad juba laval ja üle saali hakkavad käima südamelöögid ja siis kõlab lause: "Laul number kuus... esitab Carlos Ukareda." See moment on kõige närvesöövam, sest sa tead, et sind vaatab terve Eesti riik ja sul on aega vaid kolm minutit, et näidata end parimast küljest.

Mis on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu/Eurolaulu võistluslugu?

Minu lemmikud kaks Eesti eurolaulu on Padari ja Dave Bentoni "Everybody" ja Ott Leplandi "Kuula". Üks on mõnus diskokas ja teine hingestatud, aga samas võimas ballaad.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Raske öelda. Eks see selgub finaalsaates, kes kõige paremini laulab ja Eestit esindama sobib. Mulle väga meeldib Daniel Levi lugu.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Minu esimesed Eurovisiooni mälestused ulatuvadki kusagile sinna 2010. aasta kanti. Sel aastal kõlas seal minu läbi aegade lemmik Eurovisiooni lugu Tom Dice'i "Me and My Guitar". Youtube'i avarustes on üleval isegi video, kuis 9-aastane Carlos seda lugu kaverdab.

Mis tundeid Eurovisioonile pääsemine vaimusilmas tekitab?

Ma oleksin väga rõõmus. Ma lihtsalt annaksin laval endast maksimumi ja vaatame, mis saaks.

Millega peale muusika tegeled? Kas oled täielikult muusikukarjäärile pühendunud?

Võib öelda küll, et olen täielikult muusikakarjäärile pühendunud. Ma tunnen, et see on just see õige asi.

Millised sihid endale artistina oled seadnud?

Proovin olla iga päev natuke parem. Selleks, et saada paremaks artististiks, peab saama paremaks inimeseks. Asju, mida enda puhul pean arendama, on palju. Samm sammu haaval. Eneseareng väljendub ka muusikas ja selle kvaliteedis.

On ülioluline, et minu järgmine laul oleks parem kui eelmine. Muidugi tuleb seada eesmärke, vastasel juhul polekski suunda, mille poole liikuda. Kuid tihti ei lähe asjad kõik plaanipäraselt ja sellega tuleb ka arvestada. Artistina on minu jaoks kõige olulisem anda igal stuudiosessioonil, igal kontserdil, igas olukorras endast parim ja mitte muretseda selle pärast kuidas see, mida ma teen, kellelegi korda läheb.