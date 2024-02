Brother Apollo laulja: tahaksime olla järgmine suur Soome bänd

Otse Eesti Laulu finaali valitud bändi Brother Apollo laulja Joseph Miettinen rääkis "Hommik Anuga" saates, et lauluvõistlusele kandideerisid nad tema ema soovil ning nende suur unistus on olla järgmine bänd, kes murrab Soomest välja ja vallutab maailma.

"See on mu ema idee," selgitas Joseph Miettinen, kelle bänd Brother Apollo pääses otse Eesti Laulu finaali ning kelle ema on Hardi Volmeri õde. "Mu ema igal aastal küsib, millal te Eesti Laulule lähete. Ema läks Soome ja kohtus soome mehega ning mina sündisin ja elan Soomes, aga nüüd ma proovin siia tagasi tulla. Nädal aega tagasi oli meil Brother Apolloga esimene esinemine ja teine tuleb nüüd Eesti Laulu finaalis. Aga bändis mängivad tõelised professionaalid."

Miettinen meenutas, et lapsepõlves oli neil autos Singer Vingeri kassett, mille ta iga kord peale pani, et siis ise kaasa laulda. "Käisin ka tema juubelil üllatuskülaliseks. Panin väikesed prillid ette, soni pähe ja sõnad endale ette."

"Mul on väike vend ja väike õde ning kolm vanemat õde, aga erinevate isadega. Omavahel räägime ikka soome keeles. Mul on pooleteistaastane poeg, kellega minu ema räägib ainult eesti keeles."

"Kui tegime bändi, oli meil idee minna välismaale ja saimegi Eestisse," rõõmustas Miettinen. "Siis helistasingi Anule, et kuidas see värk töötab."

"Isa ütles, et lugu oleks võinud ikka eesti keeles olla, ta oleks aidanud. Aga kõik käis tegelikult hästi kiiresti. Polekski jõudnud hakata mõtlema, et mis keeles me teeme," ütles Anu Volmer, Hardi Volmeri tütar, Eesti Laulu võistlusloo üks autoreid ja bändi eestipoolne asjaajaja. "Ma väga ootan, mis siit edasi hakkab saama ja mis minu roll edasi poistega saab olema. Ma tahaksin neid kellegagi jagada, sest Soome pool tundub natuke liiga keeruline."

"Soomes on see imelik, et meil on olnud suured bändid nagu HIM ja Nightwish, aga nüüd pole suuri megabände enam nii palju ja kõik muusika, mis Soomes tehakse, on ainult soomekeelne. Me tahaksime seda rikkuda, et teha inglise keeles ja olla järgmine suur bänd, see on väga ambitsioonikas, aga sul peavad olema suured unistused."

Miettinen osales 2013. aastal Soome superstaari saates ning saavutas konkursil teise koha.