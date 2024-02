Kõige eestlaslikumaks muinasjututegelaseks valis raadiokuulaja Kaval-Antsu

Teisele kohale jõudis 3363 häälega Rehepapp, kolmandale Kalevipoeg (3164 häält) ja neljandale Vanapagan (3054 häält). Kogu järjestuse leiab altpoolt.

Kokku andsid kuulajad muinasjututegelastele 32 195 häält, üks hääletaja sai valida kuni viis tegelast.

"Mõneti üllatav, et kõik neli tegelast nii sarnased said. Kaval-Ants, Rehepapp, Kalevipoeg ja Vanapagan – kaks esimest on kavalad sulased ja teised kaks hiiud, kellel palju jõudu, aga vahel mõistust napib. Samas on tegemist kõige kuulsamate tegelastega. Usutavasti ei ole tõesti kedagi, kes ei teaks Kalevipoega või Kaval-Antsu, samas kui ahjualune või vaeslaps võivad olla tundmatumad. Nii et kindlasti näitab tulemus, et Vanapagana ja Kaval-Antsu lood, Kalevipoeg ja Rehepapp lihtsalt ongi kõige tuntumad tegelased meie folklooris ja kirjanduses," ütles Tallinna Kirjanduskeskuse direktor ja muinasjututegelase valimise idee autor Maarja Vaino.

Tema sõnul oleks huvitav kuulda mõne psühholoogi hinnangut sellele, milline enesekuvand siit välja koorub, arvestades, et valikuga kirjeldati ju ühtlasi omadussõna eestlaslik. "Saab kohe igaüks ise mõelda, mis omadustega neid tegelasi kirjeldada ja mida siis selle valiku põhjal eestlaslikkus tähistab. Igal juhul näib, et Kivirähk tajus rahvast hästi, kui just Rehepapi oma tegelaseks valis ja romaan ongi ju läbi aegade üks lugejate lemmikuid olnud. Küllap eestlased ühed Kaval-Antsud ja Rehepapid siis ikka on või vähemalt ennast selleks peavad," lisas Vaino.

Kõige eestlaslikuma muinasjututegelaste 20 parimat, tegelase järel on antud häälte arv:

1. Kaval-Ants 3396

2. Rehepapp 3363

3. Kalevipoeg 3164

4. Vanapagan 3054

5. Kilplased 2292

6. Kratt 2287

7. Reinuvader 1936

8. Vaeslaps 1832

9. Ahjualune 1718

10. Siil 1618

11. Põhja konn 1178

12. Libahunt 1163

13. Tark mees taskus 1139

14. Pokud 1078

15. Murueide tütred 658

16. Metsaema 645

17. Näkk 539

18. Sootuluke 234

19. Majauss 63

20. Kotermann 38