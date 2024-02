Taylor Swiftist sai enim aasta albumi Grammysid võitnud artist

Kõige enam ehk üheksa nominatsiooni saanud SZA viis lõpuks koju kolm auhinda – parim duo/grupi pop-esitus, parim progressiivne R&B-album ja parim R&B-lugu. Seitsmes kategoorias võistelnud Victoria Monét pälvis samuti kolm kuldset grammofoni. Hea tulemuse tegi ka indie-rocki trio Boygenius, kes võitis seitsmest nominatsioonist kolm, sealhulgas parima alternatiivmuusika albumi eest. Üks naiste trio liige, Phoebe Bridgers võitis koos SZAga kahasse tehtud loo eest ka neljanda auhinna.

Aasta laulu auhinna sai endale Billie Eilish, parima uue artisti kategoorias võidutses Atlanta laulja Victoria Monét, parima salvestise kategoorias Miley Cyrus looga "Flowers" ning parima albumi auhinna pälvis Taylor Swift, kes auhinda vastu võttes andis teada, et tema uus album "The Tortured Poets Department" ilmub 19. aprillil.

See oli neljas auhind, mis Swift aasta albumi kategoorias võitis, millega läks ta mööda senistest kolme auhinnaga rekordiomanikest Frank Sinatrast, Paul Simonist ja Stevie Wonderist. Lisaks aasta albumile viis Swift koju ka auhinna parima vokaalpop albumi eest. Aasta mitte-klassikaliseks produtsendiks valiti ka Jack Antonoff, kes oli peamiseks jõuks ka Swifti aasta albumi peal.

Räpi kategooriates tegi puhta töö duost Run The Jewels tuntud Killer Mike, kes albumiga "MICHAEL" sai premeeritud ka parima räppalbumi kategoorias. Seni veel teadmata põhjustel kolm auhinda võitnud Killer Mike Grammyde tseremoonia järel arreteeriti.

2024. aasta Grammy auhindade võitjad:

Aasta album

Boygenius – The Record

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Jon Batiste – World Music Radio

Lana Del Rey – Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – Guts

SZA – SOS

Taylor Swift – Midnights

Aasta lugu

Billie Eilish – What Was I Made For? (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Dua Lipa – Dance the Night (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Jon Batiste – Butterfly

Lana Del Rey – A&W

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Aasta salvestis

Billie Eilish – What Was I Made For? (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Boygenius – Not Strong Enough

Jon Batiste – Worship

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Victoria Monét – On My Mama

Parim uus artist

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Parim sooloesitus popis

Billie Eilish – What Was I Made For? (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Doja Cat – Paint the Town Red

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Parim tantsupopi salvestis

David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray – Baby Don't Hurt Me

Calvin Harris & Ellie Goulding – Miracle

Kylie Minogue – Padam Padam

Bebe Rexha & David Guetta – One in a Million

Troye Sivan – Rush

Parim tantsumuusika/elektrooniline album

James Blake – Playing Robots Into Heaven

The Chemical Brothers – For That Beautiful Feeling

Fred Again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

Kx5 – Kx5

Skrillex – Quest for Fire

Parim rokkesitus

Arctic Monkeys – Sculptures of Anything Goes

Black Pumas – More Than a Love Song

Boygenius – Not Strong Enough

Foo Fighters – Rescued

Metallica – Lux Æterna

Parim rokklugu

Boygenius – Not Strong Enough

Foo Fighters – Rescued

Olivia Rodrigo – Ballad of a Homeschooled Girl

Queens of the Stone Age – Emotion Sickness

The Rolling Stones – Angry

Parim rokkalbum

Foo Fighters – But Here We Are

Greta Van Fleet – Starcatcher

Metallica – 72 Seasons

Paramore – This Is Why

Queens of the Stone Age – In Times New Roman…

Parim alternatiivmuusika album

Boygenius – "The Record"

PJ Harvey – I Inside The Old Year Dying

Gorillaz – "Cracker Island"

Lana Del Ray – "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd"

Arctic Monkeys – "The Car"

Parim R&B lugu

SZA – Snooze

Halle – Angel

Coco Jones – ICU

Victoria Monét – On My Mama

Robert Glasper – Back To Love

Parim R&B album

Victoria Monét – Jaguar II

Summer Walker – Clear 2: Soft Life EP

Emily King – Special Occasion

Coco Jones – What I Didn't Tell You

Babyface – Girls Night Out

Parim progressiivse R&B album

SZA – SOS

Janelle Monae – The Age Of Pleasure

Terrace Martin & James Fauntleroy – Nova

Diddy – The Love Album: Off The Grid

6lack – Since I Have A Lover

Parim räpplugu

Doja Cat – Attention

Drake & 21 Savage – Rich Flex

Killer Mike, André 3000, Future ja Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

Nicki Minaj, Ice Spice ja Aqua – Barbie World (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Parim räppalbum

Drake & 21 Savage – Her Loss

Killer Mike – Michael

Metro Boomin – Heroes & Villains

Nas – King's Disease III

Travis Scott – Utopia

Parim kantrialbum

Brothers Osborne – Brothers Osborne

Kelsea Ballerini – Rolling Up the Welcome Mat

Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Tyler Childers – Rustin' in the Rain

Zach Bryan – Zach Bryan

Parim vokaal-jazz'i album

Nicole Zuraitis – How Love Begins

Cécile McLorin Salvant – Mélusine

Gretchen Parlato & Lionel Loueke – Lean In

Fred Hersch & Esperanza Spalding – Alive At The Village Vanguard

Patti Austin – For Ella 2

Parim instrumentaal-jazz'i album

Billy Childs – The Winds Of Change

Pat Metheny – Dream Box

Adam Blackstone – Legacy: The Instrumental Jawn

Lakecia Benjamin – Phoenix

Kenny Barron – The Source

Parim folkalbum

Joni Mitchell – Joni Mitchell At Newport [Live]

Rufus Wainwright – Folkocracy

Paul Simon – Seven Psalms

Old Crow Medicine Show – Jubilee

Nickel Creek – Celebrants

The MIlk Carton Kids – I Only See The Moon

Dom Flemons – Traveling Wildfire

Parim aafrika muusika esitus

Tyla – Water

Ayra Starr – Rush

Davido – UNAVAILABLE

Burna Boy – City Boys

ASAKE & Olamide – Amapiano

Täispäika võitjate nimekirjaga saab tutvuda Grammyde kodulehel.