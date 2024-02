Riho Terras: kokandus on juba aastaid mu salahobi

"Kui nüüd päris aus olla, siis minu arust ei olnud see üllatus isegi Ždanokale, aga kõigile teistele kindlasti mitte," kommenteeris europarlamendi saadik Riho Terras sel nädalal avalikkuse ette jõudnud uudist Läti europarlamendi saadiku Tatjana Ždanoka koostööst Vene luureteenistustega. "Ta on alates 2004. aastast süstemaatiliselt Läti riiki õõnestanud ja Venemaa propagandat levitanud, ta on teinud seda järjekindlalt ja teda on alati kahtlustatud nendes seostes. Nii et midagi üllatavat selles kindlasti ei ole."

"Kindlasti kümme-viisteist inimest saaksime veel välja pakkuda, kellel võiks sarnased sidemed olla, kui lähtuda sellest, milliseid sõnavõtte nad teevad ja mida räägivad," lisas Terras. "Lätlased tegid seda juba. Nad nimesid ei nimetanud, aga Jana Toom on Ždanokaga aastaid väga tihedalt koos toimetanud. Toomi kohta on ju ka Eesti kaitsepolitsei väga selgelt välja öelnud, et on põhjust kahtlustada."

Terrase sõnul on ka just äsja paljastatud Tartu Ülikooli professor näide sellest, et sellised inimesed on alati olemas olnud. "Luureteenistused on toimetanud aastatuhandeid. Seal käib võitlus selle üle, kes suudab positsioneerida oma inimest tähtsamale kohale. Alati ei pruugi see olla otse riigiteenistuja, tihti on need referendid, kes pääsevad paremini infole ligi."

"Meil on neid inimesi väga palju ju ikkagi juba paljastatud. Meil on olnud neid nii kaitseväes, kaitseministeeriumis, kaitsepolitseis, nii et Eesti kaitsepolitsei teeb väga head tööd," ütles Terras.

"Ma näen saksa kantsleri tegevusest väga selgelt, et ka tema on mõistnud, et Euroopa juhtriigina peab vene ohu ja Ukraina sõja võitmisega midagi tegema. Kahjuks ei ole Macron veel sõnadest kaugemale jõudnud, ehk et siin on vaja selgelt suurte riikide arusaamist."

Positiivne on Terrase sõnul see, et ka Venemaa poole pealt on märgata, et inimesi on vähe, enam igale poole rindelõikudele ei jätku, kasutatakse igivana tehnikat, mida 50 aastat pole ladudest välja võetud ja põhiliselt kogu laskemoona kasutus baseerub Põhja-Korea varudel, mida Venemaa ise kunagi sinna on saatnud."

"Kõige tähtsam on NATO ühtsus. Meie ise usume NATOsse, aga Putin peab ka uskuma. Kui Putin usub, et NATO on ühtne, siis ei tule keegi siia torkima."

Terras on valmis saanud värske kokaraamatu. Kokandus on olnud tema salahobi juba pikki aastaid. "Olen ikka eksperimenteerinud ja mu sõbrad-tuttavad on öelnud, et ma peaks restorani avama või raamatu kirjutama ning siis ma mõtlesin, et panen poliitikaraamatu ja kokaraamatu kokku. Tegin intervjuud 26 kolleegiga erinevatest riikidest, rääkisin nendega Euroopast, selle tulevikust ja lõpuks küsisin, mis on nende arvates toit, mis nende rahvast kõige paremini iseloomustab."

Eesti rahvustoiduna pakkus Terras raamatu jaoks välja hakklihakastet, mille peale fotograaf ütles, et seda ei suuda ta ilusaks pildistada. "Lõpuks ma tegin pekileiba, must rukkileib isekääritatud pekiga, munavõi kilu peal. Kokaraamatut poest osta ei saa, aga kui keegi soovib, võib mulle kirjutada."

Riho Terras rääkis ka, et oma poja Henrik Terrasega peavad nad üsna aktiivseid poliitilisi vestlusi, rääkides ausalt ja avatult erinevatel poliitilistel teemadel.