Galerii: Mihkel Kärmas tähistab 50. sünnipäeva

Mihkel Kärmas on sündinud 4. veebruaril 1974. aastal. Ta on lõpetanud Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikaülikooli turunduse ja välismajanduse erialal.

Ta on töötanud "Eesti Ekspressis"ning alates 1999. aasta sügisest on ta "Pealtnägija" saatejuht.

"Pole mingit tolku, kui me üheskoos nutaksime. Meist on kasu, kui saame oma saatega reaalselt kedagi aidata," on Mihkel Kärmas öelnud, miks ta juba mitukümmend aastat iga nädal "Pealtnägijat" teeb.