Loovjuht: reklaami puhul tuleks julgeda vinti üle keerata

Eeloleval teisipäeval saab kinos Artis näha kokkuvõtet Cannes Lions konkursi kõige kõrgemalt hinnatud reklaamidest.

"Cannes Lions on reklaamimaailma Oscarite jagamine, mis toimub Prantsusmaal, kuhu tulevad kokku maailma kõige tunnustatumad reklaamiinimesed ja hindavad maailma kõige paremaid reklaame. See on päris korralik brändide ja firmade, kõige tegijamate loovinimeste pidu ja festival ka veel lisaks," ütles värskelt Baltikumi parimaks reklaamiagentuuriks pärjatud Tabasco loovjuht Kerstin Raidma.

Cannes Lions Showcase Autor/allikas: ERR

iPhone telefoni reklaam kirjeldab üht tavalist situatsiooni ja näitab kõige paremini toote funktsionaalsust, milleks on võimalus saadetud sõnum kohe tagasi võtta. "Selle reklaami võlu peitubki reklaami totaalses lihtsuses. Me näeme seal ainult üht tegevust," kommenteeris Raidma. "Väga lühikese aja jooksul antakse sõnum edasi. See peaks inimest veenma, et nende teenus on sama kõrgel tasemel."

Ikea reklaami sõnumiks on see, et oleme uhkelt teised. "Ehk et kui lapsevanemad on alati esimesed, siis Ikea positsioneerib ennast kohe vanemate järele ja annab märku, et nende asjad on teisel kohal. Reklaam on tehtud lihtsate vahenditega ja annab selle signaali edasi väga nutikal moel," selgitas Raidma.

Ubereats on kullerteenus ja tuletab oma reklaamis väga toredal moel inimestele meelde, et kui sa ei pea ise kodus kogu aeg süüa tegema, siis võid oma elu elada, olgu see siis nii veider kui tahes.

"Reklaamimaailmas liiguvad ka oma trendid," lisas Raidma. "Vahepeal ei olnud väga popp nalja teha, nüüd on õnneks jälle popp ja võib näha ka musta huumoriga reklaame. Reklaami puhul tuleks julgeda seda vinti üle keerata, kui bränd lubab ja sobib selleks. Reklaamis küll küllale kunagi liiga ei tee."

Reklaamiagentuur Tabasco teeb ka palju populaarsust kogunud Pakendikeskuse reklaame. "Kogu agentuur on valvel ja hoiabki silmi lahti, nii et kui tuleb sobilik uudis, siis on poisid kohe valmis. Muidugi oleme suure tähelepanu ja kaasaelamise eest ise ka väga tänulikud ja õnnelikud ning eks meile endale ka on see suur menu tulnud natuke üllatusena."

Raidma sõnul ongi kõige põnevam reklaame leiutada tingimustes, kus justkui on tunne, et nüüd on küll kõik tehtud. "Rõõm töö üle on hästi suur, kui avastad, et sellist asja polegi veel tehtud. Selle nimel tasub tööd teha."